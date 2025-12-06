Santo Domingo Motors invierte US$14 millones en nueva sucursal de Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Motors dio un paso estratégico en su proceso de expansión nacional con la inauguración de su moderna sucursal en esta ciudad, con una inversión de US$14 millones que generará más de 130 empleos directos e indirectos y fortalecerá la infraestructura automotriz de una de las zonas de mayor dinamismo económico del país.

En el acto de apertura, el presidente de la compañía, Aníbal Rodríguez, destacó que este avance se enmarca en la posición de liderazgo que ostenta el concesionario, reconocido como número uno en reputación dentro del sector automotriz dominicano.

Dijo que la nueva sede, ubicada en el Boulevard Turístico del Este KM 8, fue diseñada bajo los estándares globales de las marcas que representadas Nissan, Chevrolet, Suzuki, Infiniti y Cadillac, que integra tecnología de última generación y una plataforma de servicios orientada a satisfacer las necesidades de residentes, empresas, inversionistas y del creciente sector turístico de la zona.

“Estas nuevas instalaciones confirman nuestra visión de acercar la mejor experiencia automotriz a cada región del país, alineados con estándares globales y con inversiones que acompañan el desarrollo económico sostenible de la República Dominicana”, afirmó Rodríguez.

El ejecutivo recordó que Santo Domingo Motors es la empresa de mayor trayectoria del sector automotriz en el país, con 105 años de operaciones continuas, lo que respalda la solidez de este tipo de inversiones de largo plazo. La inauguración forma parte del plan de expansión iniciado en 2019 y marca un nuevo hito dentro de las iniciativas estratégicas de la compañía.

La infraestructura, levantada en un terreno de 30,000 metros cuadrados, comprende una huella de construcción de aproximadamente 10,200 metros cuadrados, incluyendo un taller con capacidad inicial para atender más de 50 vehículos diarios, áreas especializadas, y espacios destinados a servicios innovadores de atención al cliente y posventa.

Rodríguez subrayó que Punta Cana es una región estratégica por su ritmo de expansión, su aporte al PIB nacional y el crecimiento sostenido de su población residente y flotante. Estos factores justificaron la apertura de una sucursal robusta y ágil, alineada con la evolución del mercado y con las nuevas demandas de movilidad de la región Este.

La empresa reiteró su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, que se evidencia mediante mejores prácticas que serán replicadas en esta sucursal de Punta Cana. Explicó que una de ellas es el programa ambiental corporativo “Ambiente Ambar”, centrado en la reducción, reutilización y disposición final responsable de los residuos generados en las operaciones, asegurando una gestión sostenible y reduciendo la huella ambiental.

Además, Rodríguez recordó que Santo Domingo Motors fue la primera empresa del sector automotriz en obtener certificaciones de inclusión laboral en género y discapacidad, y que, por tercer año consecutivo, ha sido certificada con el sello Igualando RD, que otorga el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La actividad de inauguración incluyó un recorrido con representantes de la por las distintas áreas, donde ejecutivos mostraron las innovaciones implementadas y detallaron cómo la sucursal fortalecerá la oferta de servicios de posventa automotrices para toda la región Este.