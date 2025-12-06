Obra
SNS inaugura remozamiento Hospital Municipal Felipe J. Achecar en Pimentel
El hospital fue intervenido con una inversión total de RD$ 98,572,307.42, incluyendo adecuación estructural de áreas y renovación de equipamiento médico.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró el remozamiento del Hospital Municipal Felipe J. Achecar, ubicado en el municipio Pimentel, provincia Duarte, con el objetivo de fortalecer la red de servicios y garantizar mejores condiciones de atención para su población estimada de más de 19,000 habitantes.
El hospital fue intervenido con una inversión total de RD$ 98,572,307.42, incluyendo adecuación estructural de áreas y renovación de equipamiento médico. La intervención comprendió consultorios polivalentes, consultorio ginecológico, consultorio odontológico, área de vacuna, Rayos X, sonografía, laboratorio, sala de partos, área neonatal equipada con tres cunas y una incubadora, 12 camas de internamiento, sala de esterilización, quirófano, farmacias, estaciones de enfermería, zonas de descanso y maternidad.
Asimismo, el área de Emergencias fue renovada con mejoras de infraestructura, climatización y señalización.
Durante el acto inaugural, el director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama, resaltó la transformación que vive la Red Pública a nivel nacional, indicando que la provincia Duarte ha sido parte de ese proceso de fortalecimiento continuo.
“En la provincia Duarte tenemos ocho hospitales y lo que hoy es el Ministerio de Salud inició como una secretaría en el 1905, hace 120 años. Cuando nosotros llegamos encontramos 191 hospitales en agosto del 2020; de esos, el 54 % estaba en pésimas condiciones. Al día de hoy más de 90 hospitales han sido transformados, remozados, equipados y fortalecidos con recursos humanos, y hoy rompemos récord de producción de servicios en todos los renglones más importantes: récord de cirugía, en imágenes, en laboratorio, en asistencia de emergencias y en consulta”.
La mesa de honor estuvo encabezada por el doctor Lama, junto a la gobernadora provincial, Xiomara Cortés; el senador Franklin Romero, el alcalde municipal de Pimentel, Noel Abreu; el director regional de Salud, doctor Rafael de Jesús Rodríguez y el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba; además de personal médico y administrativo del centro.
El remozado centro de salud se suma a la mejora de la infraestructura sanitaria regional, fortaleciendo la atención materno-infantil, diagnóstica y de emergencias, contribuyendo a reducir traslados y a garantizar servicios oportunos, humanizados y cercanos a la población.