El significado de la revisión crediticia de Fitch

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La revisión de la calificación crediticia de Fitch Ratings para la República Dominicana, al pasar de perspectiva positiva a estable, no implica una pérdida de escalón en la calificación, que se mantiene en BB-. Esto refleja la continuidad de los fundamentos macroeconómicos del país.

No se trata de un retroceso en el camino hacia el grado de inversión ni, mucho menos, de un obstáculo definitivo para metas relevantes como abrir las puertas a la membresía en la OCDE. Es, más bien, una pausa en ese trayecto.

La revisión no constituye una sanción ante un paso en falso. Es una expresión de cautela frente a una tarea aún pendiente: la consolidación fiscal, cuyo rezago se hace más evidente en un entorno internacional cada vez más complejo.

La diferencia es clara: no haber dado el paso representa una omisión. Es terreno que no se avanza, pero tampoco genera un daño directo.

En cambio, darlo en falso implica una acción equivocada. El costo es inmediato: tropiezos, correcciones y posibles pérdidas de recursos o credibilidad, lo cual no ha sido el caso.

En otras palabras, la obra avanza, pero el cincel toma un descanso: no por rendición, sino para afinar el trazo.