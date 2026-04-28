Rescate de Timmy: el desafío de mover a la ballena jorobada encallada en el mar Báltico

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Berlín, 28 abr (EFE).- Veterinarios y especialistas comenzaron un nuevo intento para salvar a la ballena jorobada encallada desde hace un mes en la costa alemana del mar Báltico, en el marco de una iniciativa privada que consiste en crear un arnés para llevarle hacia una especie de gabarra que debería transportar a "Timmy" hacia el mar del Norte.

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, explicó este martes en declaraciones a los medios que las dos veterinarias presentes en Wismar han determinado que "la ballena es apta para el transporte".

"Además, el estado de salud, que ha sido cuestionado reiteradamente por la comunidad científica, también por mí, se describe así: la respiración es profunda, sin ruidos patológicos, regular y adaptada a las condiciones del entorno, el espiráculo no registra anomalías y el corazón es fuerte y bien adaptado", indicó.

"Timmy tiene, eso sí "una leve conjuntivitis", probablemente debido a partículas en suspensión, en tanto que las alteraciones cutáneas son leves y continúan sanando bien, añadió.

"Este es un intento único en Alemania: salvar a una ballena jorobada viva que ya ha encallado cinco veces en nuestro estado federado, rescatarla y trasladarla al mar del Norte, donde pueda tener una oportunidad. No sabemos si la aprovechará, pero el intento vale la pena. Siempre he dicho: quien no hace nada tampoco comete errores", recalcó Backhaus.

El nuevo intento consiste en colocar en la ballena un sistema de arneses, según el modelo australiano, que consiste en colocar mangueras de los bomberos alrededor del cetáceo para poder guiarla de forma controlada hacia la gabarra, subirla a ella e iniciar, si todo sale bien, el traslado hacia el mar del Norte.

El cetáceo, que mide 12,35 metros de largo, 3,20 metros de ancho, 1,60 metros de alto y pesa de unas 12 toneladas, debe ayudar a los especialistas para llegar hasta la barcaza.

El paso de llevarla hacia la gabarra es el que puede tomar más tiempo de todo el operativo de rescate, según los veterinarios.

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania explicó que la barcaza ya está parcialmente hundida para que la ballena jorobada pueda "flotar" en la misma.

La embarcación especial de 50 metros de eslora, que funciona como un dique flotante sumergible, llegó la víspera al lugar tras haber sido sometida a pequeñas modificaciones en Wismar.

Backhaus sostuvo que "las condiciones son buenas, el mar está tranquilo, y con algo de cooperación del animal podríamos avanzar hoy de manera decisiva".

El político no se atrevió a dar un horizonte temporal, pero confió en que "idealmente debería haberse logrado subir a la ballena a la barcaza antes del atardecer".

"Tenemos que ver cómo reacciona el cetáceo: es un animal salvaje" (...), recalcó.

"Esperemos que tenga éxito. Crucemos los dedos: sería algo extraordinario" lograr salvar a la ballena, añadió.

Desde que "Timmy" encalló en la costa alemana del mar Báltico a finales de marzo hubo varios intentos de liberar al cetáceo mediante diferentes iniciativas, pero ninguna hasta ahora prosperó o llegó a implantarse realmente.

El jueves de la semana pasada hubo una tentativa no aplicada finalmente de dos empresarios consistente en elevar a la ballena del lecho marino con ayuda de colchonetas de aire para transportarla después sobre una lona entre dos pontones, y siempre escoltado, con un remolcador hasta el mar del Norte, o incluso el Atlántico.

Además, la ballena logró liberarse en varias ocasiones por sí misma, pero nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas y finalmente acabó encallada frente a la isla de Poel. EFE