Michael Jackson: análisis de expertos a la biopic

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La esperada película Michael ya se encuentra en cartelera, proponiendo una mirada cinematográfica a la vida y legado de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua y con el respaldo de la familia Jackson, el filme recorre el ascenso del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global. La narrativa no solo revive los momentos más emblemáticos de su carrera, sino que también se adentra —aunque con matices— en algunos de los episodios más polémicos que marcaron su vida pública.

El estreno ha desatado una ola de reacciones. Mientras seguidores celebran el regreso de su historia a la gran pantalla, críticos han puesto bajo la lupa el enfoque narrativo y las decisiones creativas, especialmente por la inclusión de figuras reales vinculadas al entorno del artista.

En medio de este debate, el divulgador musical Víctor Amorín, conocido por su trabajo en Music Radar Clan, compartió un análisis detallado en la red social X. En su opinión, la película cumple con lo esperado, pero se queda corta en profundidad.

Amorín define Michael como un biopic “correcto”, aunque “excesivamente simplista”, señalando que sigue la tendencia de producciones musicales recientes que optan por una estructura más accesible, sacrificando capas narrativas que podrían enriquecer el retrato del artista.

"He ido a ver MICHAEL. Yo no soy un experto en cine, y aunque me gusta, tampoco soy un fanático de MJ, pero si alguien que ha leído mucho mucho sobre él", inició el mensaje.

Comentario

El experto destaca que la película no logra alcanzar la riqueza ni el desarrollo dramático que mostraron biopics previos como los dedicados a Johnny Cash, James Brown o Ray Charles.

"A grandes rasgos es un biopic correcto y de trama un tanto simplista, muy en la linea de los biopics modernos.

En ese sentido, la generación anterior de biopics con Johnny Cash, James Brown, Ray Charles, Bryan Wilson... me parece mucho más interesante y elaborada", expuso.

Más comentarios de la película

En cuanto al rigor histórico, el divulgador defiende que la película es más precisa de lo que muchos críticos han sugerido.

"Veo un compendio de personajes simples, poco profundos, con personalidades muy marcadas que apenas evolucionan... Creo que no le hace del todo justicia a una historia que pudo ser apasionante. Pero esto se puede decir de Elvis, Bohemian Rhapsody o cualquiera de éstas", puntualizó.

"El rigor biográfico es más serio de lo que la gente está afirmando. Me hacen gracia los críticos que se ponen ahora exquisitos con esto cuando se han tragado auténticas aberraciones biográficas de Elvis, Queen o Elton John sin rechistar. Son gente que simplemente es poco sería", añadió.

Más comentarios de la película

Sin embargo, el profesional resaltó la omisión de etapas fundamentales que limita el entendimiento del público sobre el contexto en que Michael Jackson desarrolló su carrera.

Comentarios redes

Una de las críticas más severas se dirige al tratamiento del personaje de John Branca (Miles Teller), descrito como una “aberración” y objeto de manipulación narrativa.

"El papel de John Branca es infame. Es la mayor aberración y una manipulación de principio a fin. Es verdad que hizo mucho por la familia y MJ, pero también fue una persona manipuladora y mezquina que lo manipuló toda su vida. Fue uno de los protagonistas de su decadencia", dijo.

"Creo que no desarrolla bien la espiral de soledad progresiva en la que se va sumiendo desde joven por la rapiña y lastre que acaba causando cada persona que le rodea, empezando por mucha de su familia, y el apoyo que supuso su hermana, que se negó a ser ni siquiera mencionada", añadió.