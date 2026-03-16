Suben los combustibles en RD: qué le espera a la economía y cómo Haití podría ser una “oportunidad”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La subida de los combustibles en República Dominicana, impulsada por el impacto de la guerra en Medio Oriente, podría ser apenas "el principio de un proceso de alza generalizada", sin embargo, Haití pudiera ser "una oportunidad" para amortiguar los efectos.

Expertos analizaron en entrevistas para el periódico HOY el efecto dominó que tendría el enfrentamiento:

El economista Juan del Rosario explicó que el encarecimiento ya comienza a sentirse en actividades productivas como la agricultura, debido al alza de los fertilizantes, cuyos componentes derivan del petróleo y del gas natural, ambos en aumento en el mercado internacional.

De mantenerse el conflicto bélico, Del Rosario prevé que se genere “una nube de incertidumbre” en la economía mundial y local.

Economista Juan Del RosarioFoto cedida al periódico HOY

“Todo parece apuntar a que se va a producir un proceso de desaceleración de aquellas economías que iniciaron el año creciendo, como la dominicana, y que esto pudiera afectar su desempeño”, señaló.

También advirtió que la situación podría impactar los ingresos por turismo.

“Los ciudadanos, cuando hay incertidumbre en su entorno, generalmente no salen hacia el exterior y menos a vacacionar”, indicó.

Presión fiscal y subsidios

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas explicó que el Gobierno ha destinado RD$2,969.4 millones al subsidio de los combustibles en lo que va de año, de una partida presupuestaria total de RD$13,748.41 millones, equivalente a cerca del 21% de los recursos previstos.

Economista Ng Cortiñas

Indicó que este mecanismo ha permitido amortiguar el impacto del petróleo en los precios internos, pero su sostenibilidad dependerá del ritmo del apoyo fiscal.

Si el subsidio se mantiene en torno a RD$700 millones semanales, el monto restante -RD$10,779 millones- permitiría sostenerlo por unas 15 semanas, es decir, alrededor de tres meses y medio.

En un escenario más exigente, con subsidios cercanos a RD$1,000 millones por semana, el margen fiscal se reduciría a unas 11 semanas, equivalentes a poco más de dos meses.

"Es probable que la política de combustibles continúe combinando subsidios parciales con el traslado gradual de parte del aumento internacional a los precios domésticos, buscando preservar espacio fiscal y evitar que todo el choque petrolero recaiga sobre el presupuesto público" precisó.

Cortiñas agregó que el encarecimiento del combustible eleva los costos de transporte, logística y producción, lo que tendría un impacto macroeconómico moderado pero relevante.

En ese contexto, el crecimiento económico proyectado de 4.5% podría moderarse hacia el 4% si el choque petrolero se prolonga.

Financiamiento y salarios

Del Rosario advirtió además que la caída de las bolsas internacionales encarece la colocación de bonos soberanos, lo que dificultaría el financiamiento de las finanzas públicas.

No obstante, consideró que este escenario podría abrir espacio para promover la indexación salarial ante el aumento del costo de vida.

¿Haití como oportunidad?

Del Rosario señaló que, pese al contexto adverso, Haití podría representar una "oportunidad" comercial para República Dominicana.

Explicó que los avances en la regulación del comercio fronterizo podrían dinamizar el intercambio entre ambos países.

"Haití pudiera hacer esa puerta -a pesar de la inestabilidad y la situación que se vive en ese país- para que la República Dominicana coloque una serie de productos que pudiera no tener mercado o no tener suficiente mercado en otros países del mundo si este conflicto persiste", sostuvo.

Precios actuales de los combustibles

El Gobierno subsidió RD$1,189.8 millones solo esta semana para mitigar el impacto de los precios internacionales.

Gasolina Premium: RD$295.10 por galón (+RD$5.00)

Gasolina Regular: RD$277.50 (+RD$5.00)

Gasoil Regular: RD$229.80 (+RD$5.00)

Gasoil Óptimo: RD$247.10 (+RD$5.00)

Avtur: RD$302.40 (+RD$67.37)

Kerosene: RD$343.80 (+RD$73.20)

Fueloil #6: RD$188.83 (+RD$32.43)

Fueloil 1%S: RD$198.20 (+RD$27.01)

GLP: RD$137.20 (sin variación)

Gas natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal se ubicó en RD$60.93, según el Banco Central.