Victimas del colapso Jet Set hablan del caso en medio de aplazamiento

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, alzaron su voz este lunes para exigir que el proceso judicial no quede impune y que los responsables enfrenten condena en prisión.

En sus declaraciones, Roberto Suazo dijo que el país entero está pendiente de este hecho histórico y que la justicia dominicana “está fortalecida” y debe garantizar el derecho de quienes sobrevivieron y de quienes perdieron seres queridos en la tragedia.

Destacó que el juez rechazó la solicitud de un contraperitaje presentada por la defensa, lo que interpretan como una señal de que el proceso avanza con intención de lograr justicia. “

Seguiremos paso a paso, día por día, hasta el final, con las pruebas en las manos”, afirmó.

Otros afectados con la tragedia en que existen evidencias suficientes para demostrar que el colapso fue un acto intencional por omisión. “Durante 20 años se pusieron parches, se advirtió que el techo se iba a derrumbar y aun así se permitió que la fiesta continuara. Eso convierte la tragedia en un hecho consumado. Solo la cárcel puede devolver la tranquilidad y la paz después de haberlo perdido todo”, denunciaron.