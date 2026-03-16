La UE mantendrá las sanciones contra el petróleo ruso en lugar de suavizarlas como EE.UU.

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Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron este lunes su voluntad de mantener las sanciones contra el petróleo ruso, frente a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar temporalmente la compra de ese crudo que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios provocada por la guerra en Irán.

"Tras la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones al petróleo ruso, Europa mantendrá las sanciones y continuará alejándose de los combustibles fósiles rusos", dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros.

"Si queremos que esta guerra (en Ucrania) termine, Moscú debe tener menos dinero para la guerra", añadió la jefa de la diplomacia europea.

Rusia "se beneficiaría del aumento de los precios de la energía y del desvío de las defensas aéreas de Ucrania hacia Oriente Medio", señaló Kallas, que aseguró que "los ministros (del grupo) dejaron claro que Ucrania sigue siendo una prioridad de seguridad europea y que no se permitirá que la atención hacia Ucrania disminuya".

La jefa de la diplomacia europea insistió en que "Moscú debe disponer de menos dinero" para financiar esa agresión y opinó que "aumentar la presión sobre la flota fantasma de Rusia es una de las mejores herramientas de las que disponemos".

En ese contexto, felicitó "a Francia, Bélgica y también a Suecia por abordar y confiscar petroleros con pabellón de conveniencia".

Por otra parte, subrayó que es hora de adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú, un asunto que hoy debatieron los ministros europeos. Recordó en ese contexto que ya se han adoptado sanciones contra más de 2.600 personas y mencionó las nuevas medidas adoptadas contra "quienes buscan desestabilizar la Unión Europea".

También subrayó la necesidad de sacar adelante el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania para este año y el próximo, de los cuales dos tercios irían a apoyo militar, que está bloqueado por Hungría.