Supermercados vendieron más barato el plátano verde

Durante el mes de noviembre de 2025, los precios de algunos productos agropecuarios registraron diferencias significativas entre supermercados y otros mercados minoristas del país.

El plátano verde fue el único producto que se vendió a menor precio en los supermercados, con una diferencia de RD$6.8 por unidad respecto a los mercados minoristas. En contraste, varios alimentos básicos presentaron precios más elevados en los establecimientos de autoservicio.

Entre los productos con mayores precios en supermercados figuran el ajo, con una diferencia de RD$23.0 por libra, la habichuela pinta, RD$18.2 por libra, el aguacate criollo, RD$9.2 por unidad, la chuleta de cerdo ahumada, RD$5.2 por libra, y la papa granola, RD$1.8 por libra, según el informe Precios Agropecuarios: Análisis y Seguimiento, elaborado por el viceministerio de Economía..

Asimismo, el arroz superior se comercializó RD$1.1 por libra más caro en supermercados, mientras que el pollo procesado mostró una diferencia de RD$0.9 por libra frente a otros puntos de venta minorista.

El informe precisa que los mercados minoristas considerados incluyen Los Mina, Villa Consuelo, Nuevo Conaprope, Cristo Rey y el Merca Santo Domingo, lo que permite una comparación directa entre los principales canales de comercialización de alimentos en el país.

Las variaciones reflejan cómo los costos y dinámicas de comercialización inciden en los precios finales que enfrentan los consumidores, especialmente en productos de alto consumo en los hogares dominicanos.

La inflación interanual para noviembre 2025 fue de 4.81%, mientras que la variación mensual se ubicó en 0.71%. En lo que respecta al índice de precios del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, registró una variación de 1.96% en comparación con octubre 2025. En ese mes, el índice de precios de productos agrícolas se situó en 136.3 puntos, para una variación mensual de 3.0%. Principalmente por el alza en los precios del plátano verde (2.20 puntos porcentuales (p.p.), la yuca (0.33 p.p.), entre otros.

El informe detalla que el índice de precios de productos pecuarios se situó en 128.5 puntos, para una variación mensual de -0.7%. Esto se explica por el descenso en los precios del huevo (0.56 p.p.), la chuleta ahumada (0.16 p.p.), entre otros.

El informe además evalúa el índice de precios de los alimentos de la FAO que indica que en noviembre 2025, se situó en 125.1 puntos, con una disminución mensual de 1.2% e interanual de 2.1%.