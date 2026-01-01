USCIS anuncia aumento de tarifas migratorias por inflación en 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó este jueves que, a partir del 1 de enero de 2026, entrarán en vigor nuevos ajustes en determinadas tarifas relacionadas con trámites migratorios, en cumplimiento de la H.R. 1.

La medida, publicada en el Registro Federal, responde al nivel de inflación registrado entre julio de 2024 y julio de 2025. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estos ajustes se aplicarán de manera anual en los años fiscales subsiguientes.

Tarifas que aumentan

Entre las tarifas que experimentan incrementos se encuentran:

• Tarifa Anual de Solicitud de Asilo (AAF): de $100 a $102 (actualmente suspendida por orden judicial).

• Formulario I-765 (EAD inicial solicitante de asilo): de $550 a $560.

• Formulario I-765 (EAD inicial bajo permiso de permanencia temporal): de $550 a $560.

• Formulario I-765 (renovación o extensión bajo permiso temporal): de $275 a $280.

• Formulario I-765 (EAD inicial bajo TPS): de $550 a $560.

• Formulario I-765 (renovación o extensión bajo TPS): de $275 a $280.

• Formulario I-131 (nuevo período de permiso de permanencia – “Re-parole”): de $275 a $280.

• Formulario I-821 (Solicitud de TPS): de $500 a $510.

Tarifas que se mantienen sin cambios

Algunas tarifas no sufrirán modificaciones:

• Formulario I-589 (Solicitud de Asilo inicial): $100.

• Formulario I-765 (renovación o extensión del EAD del solicitante de asilo): $275.

• Formulario I-360 (Joven Inmigrante Especial): $250.

Recomendaciones

USCIS recordó que toda solicitud enviada con matasellos en o después del 1 de enero de 2026 deberá incluir la tarifa actualizada correspondiente. Asimismo, exhortó a los solicitantes a verificar las tablas oficiales publicadas en el Registro Federal para evitar retrasos en sus trámites.