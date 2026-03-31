Ven no existen excusas para no aprobar Código Laboral

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En esta legislatura no hay forma para que los congresistas busquen excusa para no aprobar el proyecto de modificación del Código Laboral, con la cesantía sin ningún tipo de “mutilación”, como lo envió el Poder Ejecutivo, cree el sector sindical.

De acuerdo a la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, envía una señal clara de que se aprobará el proyecto sin modificar la cesantía, que es un compromiso social.

“Si el país ha crecido durante décadas, es producto de un código que se aprobó en el año 1992. Ha habido crecimiento, expansión de los negocios y las empresas se han desarrollado, es producto de un Código de Trabajo que ha brindado paz laboral”, señaló Luis León, vicepresidente de Acción Reivindicativa de la CASC.

Dijo que modificar el Código Laboral no tiene que ver con reducir las conquistas de los trabajadores.

Señaló que desde el año 2014 el sector sindical definió que había que hacer una reforma del código laboral progresiva, sin disminución de derechos.

“Lo que está en ese proyecto de reforma del Código Laboral es el producto del diálogo social”, indicó Luis León.