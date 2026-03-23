Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, denunció este lunes que, en medio de la preocupación que embarga al país por la guerra en Medio Oriente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Ozoria, ha estado involucrado junto a sectores empresariales en “una trama” que, de llevarse a cabo, eliminaría o disminuiría la cesantía, tirando por el suelo todo lo pactado durante el proceso hacia la reforma del Código Laboral.

“Ha surgido un nuevo ingrediente, y es la trama conjunta entre el señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el sector empresarial. Hay que decirlo así porque Laura Peña Izquierda, presidenta de Copardom (Confederación Patronal de la República Dominicana), ha confesado en este momento que el señor Alfredo Pacheco está de acuerdo en convocar un diálogo, y nosotros nos preguntamos ¿para qué?”, manifestó “Pepe” Abreu.

Advirtió que el sector sindical no cederá ante ninguna propuesta que implique la disminución de la cesantía y exigió a Pacheco decidir si acatará lo pactado durante el diálogo entre el Gobierno y diversos sectores o si impulsará “su propia reforma”.

“En consecuencia, nosotros demandamos que se acoge la propuesta sometida por el señor presidente (Luis Abinader) como fruto del consenso tripartito, o se retira definitivamente la reforma del Congreso”, pronunció el sindicalista.

Pepe Abreu acusa a Alfredo Pacheco y a empresarios de crear “trama” contra la cesantía

Asimismo, responsabilizó al sector empresarial y al congresista del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cualquier consecuencia que pueda derivarse por no mantener intacta la cesantía.

“Si esto no ocurre así, los señores empresarios y el presidente de la Cámara de Diputados se harán responsables de las consecuencias que puedan derivarse de su manera irresponsable de actuar”, enfatizó el presidente de la CNUS.

Rafael “Pepe” Abreu, además, destacó que la CNUS reafirma su compromiso con la lucha pacífica y que continuará con el proceso de movilización que actualmente llevan a cabo.

“Estamos concentrados en la próxima protesta que, el 8 de abril, llevaremos a cabo en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, para todo el Nordeste del país”, dijo.