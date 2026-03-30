Víctor Bisonó impulsa acceso masivo a viviendas de bajo costo con apoyo de la banca privada

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El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, impulsa un modelo orientado a garantizar acceso real y masivo a viviendas de bajo costo, mediante la articulación con la banca privada para ampliar las oportunidades de financiamiento con bajos intereses y más largo plazo para ciudadanos de menores ingresos.

Durante su participación, el funcionario explicó que actualmente sostiene encuentros con entidades públicas y privadas del sector financiero, como parte de un proceso de articulación orientado a estructurar mecanismos que permitan ampliar el acceso al financiamiento para viviendas de bajo costo.

Estas conversaciones buscan habilitar condiciones más favorables, como la extensión de plazos, la reducción de tasas de interés y el establecimiento de cuotas mensuales más asequibles para la población de menores ingresos.

“El ciudadano lo que evalúa es de cuánto dispone cada mes, ya sea solo o en pareja, para cubrir la cuota de un préstamo”, explicó el ministro.

Bisonó sostuvo que el segmento de menores ingresos representa una oportunidad clave para ampliar el acceso a la vivienda formal y afirmó que “el que menos tiene es el que mejor paga”.

Según su visión, si este segmento cuenta con viviendas ubicadas en zonas con servicios básicos garantizados como agua, electricidad y vías adecuadas, así como con cuotas mensuales accesibles de entre RD$5,000 y RD$8,000, la mayoría estaría en capacidad de asumir el compromiso.

Un cambio de modelo en la política de vivienda

El titular del MIVHED enfatizó que el rol del Estado debe evolucionar hacia la facilitación del acceso a viviendas de bajo costo. Aseguró que su responsabilidad es motorizar la industria y permitir un acceso real a la vivienda, eliminando prácticas de asignación discrecional.

“El Estado no puede seguir siendo el que construye para darle a relacionados, a los políticos de turno o a quien el ministro quiera”, afirmó con contundencia.