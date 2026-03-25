"Ito" Bisonó activa comisión de supervisión de procesos de compras y contrataciones vinculados a inversión pública en infraestructura del Mivhed

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El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, encabezó la primera sesión de la Comisión de Veeduría para los procesos de compras y contrataciones de inversión pública en infraestructura, formalizando su puesta en funcionamiento como mecanismo de supervisión y seguimiento de estos procesos institucionales.

La comisión, de carácter honorífico, fue creada mediante la Resolución Núm. 001-2026 como la primera decisión adoptada por el ministro al asumir la institución, estableciendo un esquema de acompañamiento externo para los procesos de contratación de obras y ejecución de inversión pública.

Durante este primer encuentro, los integrantes fueron formalmente incorporados a sus funciones y recibieron una presentación detallada sobre cómo se estructuran y ejecutan los procesos de compras y contrataciones del ministerio, las implicaciones administrativas de cada etapa, así como la planificación de inversión de capital correspondiente al año 2026.

El ministro Bisonó afirmó que este tipo de mecanismos garantizan una gestión basada en control, seguimiento y cumplimiento estricto de la normativa vigente.

“Nuestro compromiso es ejecutar cada proyecto con eficiencia y responsabilidad, pero sin sacrificar, bajo ningún concepto, la transparencia, el apego a la ley y las buenas prácticas administrativas. Esta comisión permite dar seguimiento real a cada proceso y asegurar que todo se haga como corresponde”, expresó.

Añadió que el objetivo de este el acompañamiento y observación de la comisión es que, al término de sus funciones en MIVHED, quede como impronta el establecimiento de normas y procesos medibles, establecidos y claros, que puedan servir para fortalecer la institucionalidad del Ministerio.

Los comisionados, valoraron la iniciativa que busca un trabajo en equipo para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos y mostraron su total disposición en apoyar este proceso que beneficia a todos.

De su lado, el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini quien además fue delegado para presidir la comisión, indicó que, la iniciativa promete mucho. En ese sentido, garantizó todo el respaldo de la comisión.

*Miembros de la Comisión de Veeduría*

La comisión estará integrada por representantes del sector empresarial, académico y profesionales independientes.

La misma será presidida por Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), e integrada por Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Odile Camilo Vincent, rectora de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

También forman parte Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; el economista Ramón Núñez Ramírez; el director ejecutivo de INDOTEL, José Alfredo Rizek, y el economista Pedro Silverio Álvarez.

*Funciones y alcance*

La Comisión de Veeduría actuará como un órgano consultivo y de acompañamiento, con atribuciones que incluyen la verificación del cumplimiento del marco legal en los procesos de compras y contrataciones de obras de infraestructura, la emisión de observaciones y recomendaciones de carácter preventivo, el acceso a información relevante y la elaboración de informes periódicos.

Asimismo, podrá participar en reuniones del Comité de Compras y Contrataciones cuando sea requerido, como parte de su rol de seguimiento a los procesos institucionales.

El primer encuentro de la comisión se desarrolló en el auditorio del MIVHED, en presencia de viceministros y directores de la institución.