Visa Payments Day 2026 impulsa la transformación de los pagos digitales en RD

La evolución del ecosistema de pagos digitales tomó protagonismo en el Visa Payments Day 2026, un evento que reunió a más de 100 participantes, entre bancos emisores, adquirentes, fintechs y comercios de República Dominicana para trazar juntos el camino hacia un futuro más innovador, seguro y conectado.

El encuentro reafirmó la apuesta de Visa por liderar el desarrollo de una infraestructura de pagos de primer nivel en el país.

Durante la jornada, se abordaron temas clave para el mercado dominicano, como el Visa Implementation Services, que es uno de los servicios de valor agregado brindado por Visa a las instituciones financieras, adquirentes y comercios para acelerar la diferenciación de su propuesta de valor y a apoyar en la implementación de experiencias más personalizadas a los consumidores; así como también soluciones de protección y seguridad, que en tiempos de Gen AI, son cada vez más sofisticadas, acompañando a los consumidores en cada etapa de su jornada de pago, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales; y el desarrollo de nuevas infraestructuras de aceptación, fundamental para facilitar el acceso y la interoperabilidad de los pagos digitales.

El encuentro contó con una destacada participación del sector financiero del país, incluyendo líderes de instituciones emisoras, adquirentes y representantes de importantes gremios del sector, consolidándose como un espacio de conversación estratégica sobre innovación, tendencias a futuro y el impacto de los pagos digitales en la inclusión financiera y digital.

Gustavo Turquia

Expertos abordaron la importancia de la evolución de la inteligencia artificial y todo lo que ya está implementado en el mundo con esta tecnología, el comercio Agéntico, novedades sobre Stablecoins y como Visa sigue protagonizando la innovación junto a sus socios con el objetivo de continuar transformando los pagos digitales. Además, se destacó el impacto que la automatización tendrá en el futuro del trabajo, subrayando la importancia de adaptar la educación y la formación profesional.

También se discutió sobre el futuro de los pagos digitales centrados en el consumidor, analizando cómo las tendencias globales pueden adaptarse a las necesidades de República Dominicana, con base a una encuesta que Visa realizó con diferentes grupos de consumidores de LAC incluyendo a República Dominicana; nuevas soluciones de emisión digitales y fidelización de clientes, que permiten a las instituciones ofrecer programas innovadores para retener y premiar a sus usuarios; así como el rol de Visa Consulting & Analytics, que va más allá de la consultoría tradicional para ofrecer análisis estratégicos que impulsan el crecimiento sostenible del ecosistema.

“Todo el equipo de Visa, tanto regional como local, se siente muy complacido de este gran evento, donde pudimos confirmar cómo el trabajo colaborativo entre todo el ecosistema de pagos del país ha contribuido a impulsar la infraestructura de pagos digitales. Estamos en el umbral de una mayor transformación digital en el país, junto al liderazgo de Visa y miembros de la industria desarrollaremos tecnologías e innovación que contribuyan al crecimiento de los comercios y traigan múltiples soluciones de pago para los dominicanos de manera conveniente, segura y sin fricción”, dijo el Gerente General de Visa en República Dominicana, Gustavo Turquía.

Con eventos como el Visa Payments Day, Visa reafirma su compromiso de seguir impulsando la evolución de los pagos digitales en República Dominicana, fomentando alianzas estratégicas y ofreciendo soluciones que respondan a las necesidades de un mercado cada vez más dinámico, seguro y conectado.