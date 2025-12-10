Vivía en una situación complicada, jugó la lotería y hoy es millonario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, Leisa, entregó el cheque de 222 millones al joven Alison Rolando Dupré, ganador del Loto y el MAS, en el sorteo correspondiente al pasado sábado 15 de noviembre.

Dipré acertó con los seis números del Loto: 12-14-20-22-28-31 y el 2 del Más.

El monto total de 222 millones de pesos está compuesto por 72 millones del acumulado del loto más los 150 millones fijos del MAS.

“Esta empresa siempre voy a estar agradecido con Leidsa. Me cambió la vida, no es para un secreto que yo en verdad necesitaba esto”, dijo el ganador.

Dijo que actualmente estaba apretado en cierta manera entonces esto para mí fue como un bálsamo de agua. Estoy sumamente agradecido y agradecido con Dios, agradecido con la empresa y feliz, contento”.

El joven era trabajador portuario en Caucedo, “ahí básicamente hacíamos fuerza. Se sudaba, se hacía fuerza, se descargaba, se tiraba caja, se sacaba muestra para que los verificadores pudieran hacer su trabajo. Y entre otros trabajos yo he trabajado prácticamente de todo”.

LEIDSA, además, entregó incentivos, por 100 mil y 65 mil pesos, tanto al propietario como al operador del punto de venta, por haber vendido el ticket ganador.

¿Qué hará con ese dinero?

“Tengo proyectos de poner una parte considerable de mi fortuna en una entidad segura, lo cual me garantiza a mí cierto flujo y cierta liquidez”, reveló.

Otro de los planes que tiene en mente es hacer “uno o dos movimientos en bienes raíces, no más de ahí”.

Más sobre el premio

La jugada se realizó en el punto de venta Farmacia Grelis, ubicada en la calle principal número 54 en el sector Prado Oriental, Santo Domingo Este.

Con este premio, DIPRE se convierte en el millonario 493 que realiza Leidsa, tu única loto, la fábrica de millonarios.