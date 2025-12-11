ONESVIE supervisa la estructura del residencial Intempo tras explosión en Villa Marina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) supervisó la estructura del residencial Intempo tras la explosión, presuntamente causada por un tanque de gas, ocurrida la noche de este miércoles en Villa Marina, que dejó al menos cinco personas heridas.

De acuerdo con el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el general José Luis Frómeta Herasme, el informe oficial será presentado la tarde de este jueves. Sin embargo, algunos residentes de la torre aseguran que el siniestro fue provocado por un escape de gas.

Herasme dijo que las personas que se encontraban en el edificio fueron evacuadas. La edificación tiene "muchas paredes comprometidas en el segundo nivel", señaló el jefe de los bomberos.

En ese sentido, recomendaron clausurar el edificio para dar parte a los peritos que harán la investigación.

Las ondas expansivas llegaron las residencias ubicadas a varias cuadras de donde se originó la explosión, según vecinos en Villa Marina, quienes dijeron al periódico Hoy que el edificio de apartamentos donde sucedió el hecho, de nombre Intempo, "tiene poco tiempo que lo hicieron".