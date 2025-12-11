¿De dónde surge el Día de la Bachata?, aquí te decimos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este 11 de diciembre se conmemora el Día del Fomento y Difusión del Género Musical Bachata, una expresión cultural que representa la esencia y alegría de los dominicanos.

Con su fusión única de bolero, son cubano, chachachá y merengue, la bachata transmite emociones intensas de amor, desamor y nostalgia a través de letras que conectan profundamente con el corazón.

BachataFuente externa

Origen y evolución de la bachata



De acuerdo con la UNESCO, el término “bachata” inicialmente no definía un género musical, sino que hacía referencia a reuniones o fiestas animadas, y su origen se remonta a raíces africanas.

Fue en 1962 cuando José Manuel Calderón grabó la primera bachata oficial, marcando el inicio de un legado musical que ha trascendido generaciones.

Artistas como Anthony Santos, Romeo Santos, Frank Reyes, Raulin Rodríguez y Joe Veras han llevado este género a niveles internacionales, convirtiéndolo en un emblema de la cultura dominicana.