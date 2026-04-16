Wall Street cierra mixto, pero con S&P 500 y Nasdaq en máximos históricos

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Wall Street cerró mixto este miércoles, pero el S&P 500 y el Nasdaq, que aglutinan a las grandes empresas y a las tecnológicas, alcanzaron nuevos máximos históricos en medio del optimismo ante la posibilidad de que EE.UU. llegue a un acuerdo que termine con la guerra en Irán.

El S&P 500 sumó un 0,8 % y terminó la jornada en 7.022,89 puntos, superando su récord del 28 de enero, mientras que el Nasdaq avanzó un 1,60 %, hasta 24.016 unidades.

El Dow Jones de Industriales bajó un 0,15 %, hasta los 48.463 enteros.

El índice de los 500 gigantes estadounidenses y el tecnológico marcaron nuevos máximos en esta jornada marcada por el optimismo derivado de los nuevos esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones entre EE.UU. e Irán y cerrar un acuerdo en Oriente Medio con el que poner fin a la guerra que, entre otras cosas, hundió a los indicadores.

Ambos terminaron la sesión unos puntos por debajo de los récord marcados durante las operaciones previas cuando llegaron a los 7.026 y los 24.026 puntos, respectivamente.

El jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, viajó este miércoles a Irán para reunirse con las autoridades del país para, según medios iraníes, transmitirle un mensaje de Washington y preparar la segunda ronda de conversaciones en los próximos días en Islamabad.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó estar optimista ante las perspectivas de alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, negó que hubieran solicitado una extensión del alto el fuego de dos semanas pactados entre ambos países, que acaba en los próximos dos días.

En el plano corporativo, los títulos de Allbirds, la firma de calzado sostenible que llegó a ser el emblema de Silicon Valley, subieron un 582,33 % tras anunciar que abandonan la fabricación de zapatillas para centrarse en la inteligencia artificial (IA).

La compañía, que cotiza en Nasdaq, disparó al indicador y, junto a otras, le impulsó hasta llegar a máximos.

Por su parte, algunas de las principales subidas entre las compañías del S&P 500 estuvieron protagonizadas por la empresa de entregas DoorDash, que avanzó un 10,02 %; la empresa del software Datadow, que ganó un 9,49 %; y Tesla, que sumó un 7,64 %.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, caía un 0,69 %, hasta los 4.816 dólares la onza; y la plata perdía un 0,29 %, hasta los 79,30 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se mantuvo en los 91 dólares el barril pendiente de las novedades en Oriente Medio y especialmente en el estrecho de Ormuz, clave para buena parte del petróleo.