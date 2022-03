Ediciones impresas HOY: Las noticias más importantes de la semana

Este es un resumen de las ediciones impresa de la semana en el cual destacaremos las noticias que fueron de mayor interés y relevancia de dichas ediciones, comenzando desde el pasado lunes 14 de marzo hasta la edición impresa de ayer sábado.

Lunes 14 de marzo:

¿Qué vientos sembramos que cosechamos estas tempestades?

La siembra empezó temprano. Medio siglo atrás cuando en el país la desigualdad y ostentación de riqueza no tocaban extremos, cuando por la desatención rural las migraciones campesinas masificaban la pobreza en la periferia urbana y llenaban las calles de “chiriperos” y de muchachitos pedigüeños.

Cuando “tigueritos” y “palomos” anidaban en frondosos árboles drogándose con cemento y adolescentes salieron a vender flores y sexo.

Alimentada con la desprotección infantil y el arraigo de las causas estructurales, nació la primera generación de delincuentes callejeros de República Dominicana, todavía sin ser presa del consumo y microtráfico de drogas, aún sin las garras de quienes les sucedieron, entre ellos algunos de sus hijos y nietos.

Martes 15 de marzo:

Luis Abinader critica robo tarjetas Supérate; dice irán presos los ladrones

El presidente Luis Abinader entrega a una señora unan tarjeta Supérate

El presidente Luis Abinader encabezó ayer en Boca Chica una jornada de inclusión de 300 mil personas en el programa “Supérate”.

Cuestionó la clonación de 30 mil tarjetas y afirmó que en el Gobierno hay régimen de consecuencias y “sea quien sea, en cualquier caso, el que se robe el dinero del pueblo va preso”.

“Por eso estamos aquí, cambiando las tarjetas que es un proceso muy importante para evitar los fraudes que se han provocado en el pasado y en el presente y al mismo tiempo también, nos va a ayudar para aumentar lo que ya hemos planificado en más de 300 mil los nuevos miembros y especialmente las mujeres de Supérate”, dijo en la actividad que se desarrolló en el Club Deportivo Juan Alberto Ozoria de Boca Chica, junto a Gloria Reyes, de Supérate; Digna Reynoso, de Subsidios Sociales.

Miércoles 16 de marzo:

Ucrania empieza a ceder; Rusia sigue bombardeos

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptó ayer, martes, que su país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a los aliados armas para defenderse de la invasión de Rusia, cuyas tropas siguen bombardeando ciudades ucranianas y avanzando lentamente hacia Kiev.



En un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson, Zelenski expresó su frustración porque, pese a su presunta política de “puertas abiertas”, la OTAN no haya admitido como miembro a su país, algo que Ucrania no tiene más remedio que “aceptar”, e instó en buscar otras vías de colaboración militar.



Aunque la OTAN es la alianza de defensa “más fuerte del mundo”, algunos de sus miembros “están hipnotizados por la agresión rusa”, manifestó el presidente ucraniano, quien lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir los ataques rusos.

Jueves 17 de Marzo:

Ministerio Público desarticula red de trata de personas

Sede de la Procuraduría General de la República (PGR)

El Ministerio Público (MP) informó ayer que puso en marcha la “Operación Iguana”, con la que habría desmantelado una ‘red criminal organizada’, dedicada al tráfico de inmigrantes y en la que arrestó varias personas, incluido un funcionario de la Dirección General de Migración.



En un comunicado, la entidad indicó que en la operación fueron arrestados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, y el inspector Johan Rosario Castillo. También Keliton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Deivi Nova Reyes, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas.



El organismo del sistema judicial dijo además, que fueron realizado nueve allanamientos simultáneos, practicados en Jimaní, Independencia; Neiba, Baoruco y Pedernales.

Viernes 18 de marzo:

Gobierno dispuso RD$3 mil 475 millones mitigar inflación

Luis Abinader encabezó rueda de prensa en el Palacio Nacional para informar acciones buscan mitigar inflación

Con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis económica global, producto de la pandemia por el covid-19 y el conflicto bélico en Europa del Este, el presidente Luis Abinader informó que se dispuso de un subsidio a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal por un monto de RD$3 mil millones, así como RD$475 millones para la producción de arroz y la compra de semillas certificadas.



El jefe de Estado se refirió a las medidas económicas adoptadas en rueda de prensa en el Palacio Nacional, acompañado de los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito- Bisonó, y el de Agricultura, Limber Cruz.

Abinader dijo que a un presupuesto que ya no tenía holgura le han cortado más para adoptar acciones especiales, y así amortiguar la inflación internacional de la que no se escapa ningún país del mundo.



Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado esta crisis como la más importante en un siglo.

Sábado 19 de marzo:

Delegados escogerán nuevas autoridades PRM

De los 601 presentes, 593 votaron sea por convención

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó ayer que sus nuevas autoridades sean escogida en una convención de delegados, como aprobó la Comisión Ejecutiva.

La organización política ofreció la información, luego de realizar una asamblea extraordinaria en un hotel de la capital, en la que además aprobó delegar en la Comisión de Elecciones fijar las fechas de las convenciones de delegados en los distintos niveles orgánicos del partido, como establece sus estatutos.

El PRM también delegó en la Dirección Ejecutiva decidir cualquier situación relacionada con la celebración de la convención.

