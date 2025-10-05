La reciente designación del Mayor General, Edward Ramón Sánchez González como director del Servicio de Protección Integral (SEPROI) dentro del Banco de Reservas, representa no solo un reconocimiento a su trayectoria profesional, sino también la apertura de una nueva etapa institucional marcada por la ética, la gerencia estratégica y el compromiso con la dignidad humana. Esta nueva responsabilidad, asumida con serenidad y firmeza, reafirma su capacidad para liderar procesos complejos, articular equipos multidisciplinarios y dignificar el servicio público desde una perspectiva integral.

Mi amigo, hermano y compañero de estudios a quien le correspondió ser el director histórico de la Policía Nacional, caracterizando una gestión transparente, ética, con vocación de servicio, se enfrenta ahora a un escenario distinto, pero igualmente estratégico, la trayectoria de Edward Sánchez, en el ámbito de la seguridad pública le otorga una ventaja competitiva. Conoce la operatividad, entiende las dinámicas geográficas y ha demostrado que es posible ejercer autoridad sin perder la humanidad, su experiencia se transforma en gerencia: planificación, protocolos, equipos capacitados y una cultura organizacional basada en la integridad y ética.

Algunos han interpretado su llegada como un descenso en visibilidad. Pero esa interpretación desconoce el valor estratégico de SEPROI dentro del ecosistema financiero y logístico del país. El SEPROI no es una dependencia menor y dirigir ese espacio, implica custodiar activos, proteger rutas, coordinar personal especializado y garantizar que cada operación se ejecute con precisión, discreción y responsabilidad.

Sánchez González no llega como improvisado. Su gestión en la Policía Nacional fue reconocida como ya hemos dicho, por su transparencia, único director policial en décadas que salió del cargo con elogios presidenciales por su honestidad y profesionalismo. Hoy, esa legitimidad ética se pone al servicio del sector bancario con rigor, confianza y visión.

Aceptar esta nueva responsabilidad sin buscar protagonismo habla de su carácter. Entiende que la dignidad no depende del cargo, sino del compromiso, una oportunidad para consolidar un modelo de gestión que combine seguridad, eficiencia y ética corporativa.

En tiempos donde la institucionalidad se pone a prueba, el mayor general Edward Sánchez González reafirma que es posible dirigir con decencia, transformar con estrategia y proteger con ética. Su nombramiento es un paso hacia adelante en la consolidación de una cultura de seguridad no tan solo de valores materiales, sino también de principios operativos y confianza institucional.