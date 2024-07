El diagnóstico sistema salud de RD con criterios muy comerciales

Lo que existe en República Dominicana en materia de sistema de salud en una estructura altamente comercializada y deficiente.

Asimismo, el país creó burocracias ineficientes con la Ley 87-01 que engendró al Sistema Dominicano de Seguridad Social. El doctor Wilson Roa Familia, médico ginecobstetra y expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) analiza que el Gobierno se comporta como parte importante del negocio. “El Estado dominicano parece el padrino del negocio en materia de salud y seguridad social”, asegura el analista.

También deplora la forma en que se engañó a los dominicanos y se les hizo creer que el Gobierno tiene poder de veto en las decisiones que se toman. “En la Seguridad Social el poder de veto lo tienen las empresas privadas y el capital financiero”, analiza Roa Familia en momento en que el Ejecutivo se apresta a hacer reformas a la Ley 87-01 en diferentes aspectos.

El modelo de salud no se muere, pero tampoco se salva. El país ocupa uno de los lugares más atrasados en materia de salud y educación. El país que menos invierte delante de Honduras y Haití, si no se invierte no puede haber agua potable y sin ese recurso valioso no hay salud, afirma Roa Familia.

Los Grandes escollos

El profesional insiste en que existe un Consejo Nacional de la Seguridad Social totalmente inoperante. Se han formado entidades burocráticas, cuya función es altamente cuestionada.

Asimismo, es baja y dispersa la asignación presupuestaria, lo que se complica por la deficiencia de gerencia, insiste.

El llamado sistema de salud tiene una falta de referencia efectiva y existe una deficiente normatización de las instituciones sanitarias públicas, narra Roa al hablar de los grandes escollos del sistema de salud. Existe un sistema de hospitales sin capacidad resolutiva, lo que a su juicio se complica. “Si en Pedernales se infarta una persona, no puede ser trasladado a un hospital de Santo Domingo mientras no haya disponibilidad de camas y así se pierden vidas”, asegura el médico.

Falta de espacio que garanticen atención temprana a las personas.

Menciona además que en República Dominicana se mantiene como un lastre, una práctica histórica del ejercicio ilegal de la medicina. Esto es fomentado por los gobiernos, pues los médicos pasantes son enviados a las 1,800 unidades de Atención Primaria sin estar autorizados a ejercer, denuncia Roa Familia

Más problemas

Se ha creado un modelo paralelo de salud, los llamados hospitales de autogestión funcionan con dinero público, pero actúan como si fueran privados

La Salud no la entiende ni los médicos ni la gente y eso explica que no se considere un derecho.

El profesional analiza como se han desarrollado negocios privados desde lo público. Se abren los hospitales públicos a las intermediarias privadas. El régimen subsidiado financia al régimen contributivo, lo cual considera un enorme desorden planificado.

Los pacientes de alta complejidad pediátrica que son subsidiados son operados en los quirófanos del Robert Reid Cabral una y otra vez para ahorrarle recursos a las intermediarias, analiza Roa. Eso quiere decir que el régimen subsidiado financia al contributivo, denuncia.

El 33% del presupuesto en salud se destina al agua en todo el país, se pregunta que el vector principal de enfermedades es el agua, aunque no sea definido como tal. Siguen incidiendo y prevaleciendo enfermedades infecciosas en el país, lamenta.

Atención Primaria

Para Wilson Roa, los que quieren implementar la Atención Primaria son los mismos que manejan la salud en la intermediación. “Se ha vendido que el problema son las clínicas, pero ellas no manejan los recursos del régimen contributivo, lo manejan en realidad los que hacen negocio con la salud”, expresa Roa.

Indicadores

Basta revisar indicadores de salud, con sus respectivas curvas de muerte. Se pregunta por qué la seguridad social no cubre la salud mental, un problema tan serio que ya se considera epidemia. Lo mismo dice de problemas tan graves como la violencia y los feminicidios

Desvinculadas

No se vincula seguridad social con el desarrollo del aparato productivo nacional, el cual está quebrado, no se desarrolla eficientemente la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la laboral, plantea el profesional. Seguridad de género, participación social en el desarrollo de los individuos y sociedad. Existe alta fragmentación en el sistema de salud. .