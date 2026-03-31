A 102.88 se colocó petróleo de Texas

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió ayer, lunes, un 3.25 % y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3.24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario declaró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Sus declaraciones impulsaron los precios del crudo, según medios especializados. El Texas ha subido en un mes un 46 % por la guerra en Oriente Medio.

La guerra en la región, que comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, entró ayer en su quinta semana mientras las negociaciones para poner fin a la guerra parecen seguir bloqueadas. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo este fin de semana ataques contra territorio israelí.

Oro, planta y bitcóin.-

Mientras que el oro, considerado activo refugio, subió un 0.32 %, hasta los 4,539 dólares la onza; y la plata un 0.69 % hasta los 70.25 dólares la onza.

El bitcóin sube un 1.26 % y se encuentra en 67,391.6 dólares.