Al menos 53 niñas muertas en una escuela del sur de Irán

Tras el ataque a Irán, el vicegobernador provincial alertó de la muerte de 53 niñas en un colegio de primaria, por un bombardeo israelí.

Según la autoridad, los equipos de recate se encuentran en la escuela alcanzada, en la que en el momento del ataque había 170 estudiantes, realizando las labores de retirada de escombros y buscando posibles víctimas.

Otras 48 estudiantes han resultado heridas.

Desde Teherán, medios iraníes reportaban al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní.

“Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones”, informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

También EFE escuchó un fuerte ruido en el norte de Teherán y vio como una columna de humo ascendía hacia el cielo.

Tras sonar las primeras explosiones, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias.

Muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.