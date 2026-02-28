¡Emoción y alegría! Así reaccionaron algunos de los ascendidos de la Policía Nacional

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

En un ambiente de solemnidad y júbilo institucional, la Plaza Educativa del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) fue el escenario este viernes de la celebración oficial de los ascensos de cientos de agentes, tras su destacada participación en el desfile militar y policial del 27 de febrero.

La jornada, que comenzó con el rigor propio de las festividades patrias, dio paso a una manifestación de alegría colectiva cuando los hombres y mujeres de la institución recibieron la confirmación de sus nuevas jerarquías. Según las autoridades presentes, estos ascensos representan un reconocimiento al sacrificio, la vocación de servicio y el desempeño ético mostrado en sus respectivas funciones.

Reconocimiento al mérito profesional

El evento estuvo marcado por momentos de alta emotividad. Entre abrazos y felicitaciones, los oficiales ascendidos destacaron que este hito marca un antes y un después en su carrera profesional.

"Este ascenso es el resultado de años de entrega y un compromiso renovado con la seguridad ciudadana", expresó uno de los agentes presentes durante la celebración en la Plaza Educativa.

La confirmación de los rangos se produjo inmediatamente después del magno desfile, donde la delegación policial exhibió su disciplina ante las autoridades nacionales.