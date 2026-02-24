73 muertos en la captura del narco “El Mencho”

Publicado por AP Creado: Actualizado:

GUADALAJARA, México.- AP

Al menos 73 personas murieron en México durante el operativo de captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los violentos disturbios que siguieron a su muerte mientras gran parte del país temía el lunes una nueva ola de violencia y las autoridades reforzaban los operativos de seguridad y lanzaban un mensaje a la población para que mantuviera la calma.

Mientras tanto, este lunes las fuerzas de seguridad mexicanas, fuertemente armadas, continuaban su batalla contra los integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que desencadenaron una ola de violencia.

El recuento de víctimas en el operativo de la víspera fue realizado el lunes por las autoridades mexicanas e incluía a miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos miembros del cártel y otras personas. Las circunstancias de las muertes no fueron aclaradas.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar fuertes ataques contra las autoridades.

Luego de su captura y deceso el domingo, sus seguidores respondieron con una oleada de bloqueos de carreteras —más de 250 en 20 estados— , incendios y 27 ataques contra autoridades, sobre todo en Jalisco y el vecino estado de Michoaçán, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Entre los fallecidos de la jornada están 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía de Jalisco y una mujer, según García Harfuch. Además, murieron 34 delincuentes y fueron detenidas 70 personas en diversos lugares. La Casa Blanca confirmó que EEUU proporcionó apoyo de inteligencia.

México confía en que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo alivie la presión del gobierno de Trump.