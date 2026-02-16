Abren investigación por homicidio voluntario tras la muerte de Quentin Deranque

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El fiscal ha explicado en una rueda de prensa que, sobre las cinco y media de la tarde, al margen de la conferencia de la eurodiputada Rima Hassan de La Francia Insumisa en Sciences Po Lyon, un grupo del colectivo de extrema derecha Némesis había organizado una manifestación para denunciar su presencia. Las jóvenes habían avisado a amigos para que las ayudaran en caso de violencia. Eran una quincena.

“Estos se mantuvieron al margen", comentó el fiscal. “Rápidamente, varias personas intervinieron para intentar arrancar la pancarta y luego ejercieron violencia contra al menos dos de las jóvenes. Según un testimonio, una fue estrangulada y la otra fue tirada al suelo y golpeada, pero los jóvenes no intervinieron”, precisa Thierry Dran, que no explica quiénes son los agresores de las manifestantes.

Media hora después, sobre las seis de la tarde, los jóvenes encargados de ayudar a las integrantes de Némesis, entre ellos Quentin Deranque, fueron “agredidos violentamente por un grupo de unos veinte individuos enmascarados y encapuchados”, dijo Dran.

La mayoría consiguió escapar, pero tres personas se quedaron aisladas en medio de la veintena de encapuchados, tirados en el suelo, según varios videos publicados por la prensa francesa.

“Estos tres jóvenes, entre ellos Quentin, fueron arrojados al suelo y golpeados repetidamente por varios individuos, al menos seis (...) dos de las víctimas lograron huir y, mientras Quentin [permanecía] en el suelo, el grupo de personas que los había golpeado se retiró”, declaró el fiscal.

La policía de Lyon busca identificar a los autores directos

Dos de las víctimas pudieron levantarse y huir, pero Quentin Deranque permaneció en el suelo hasta que un amigo fue a recuperarlo. El fiscal aseguró que, en ese momento, el joven estaba consciente, pero no recordaba nada de lo que acababa de ocurrir. Poco después su estado se deterioró y el amigo llamó a las urgencias. El joven murió el sábado en el hospital, según la autopsia, a causa de un traumatismo cráneo-encefálico mayor.

La investigación la está llevando a cabo la policía de Lyon. Hasta ahora se ha tomado la declaración de una quincena de testigos, pero no hay ninguna detención. Los cargos, según especificó el fiscal, son homicidio voluntario, violencia agravada en reunión, enmascarados y porte de armas.

La Asamblea Nacional prohíbe la entrada a un asistente de La Francia Insumisa

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció este lunes 16 de febrero la suspensión, “con carácter cautelar y sin perjuicio de las consecuencias de la investigación judicial”, del acceso a la cámara baja al asistente parlamentario del diputado de La Francia Insumisa Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, por su presunta implicación en los enfrentamientos que provocaron la muerte de Quentin Dernaque el sábado pasado.

El nombre de Jacques-Elie Favrot fue “citado por varios testigos” en el marco de los violentos enfrentamientos de Lyon, lo que, según Yaël Braun-Pivet, supone un riesgo de “alteración del orden público” en la Asamblea Nacional.

El Gobierno francés, conservadores y extrema derecha acusan a La Francia Insumisa de ser responsable de la violencia. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, rechaza las acusaciones.