Aclara España no apoya EU en Irán

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, negó el miércoles que Madrid haya cambiado su postura sobre el apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán, contradiciendo a una portavoz de la Casa Blanca.

“Lo desmiento tajantemente”, dijo Albares a la emisora de radio española Cadena Ser, refiriéndose a lo afirmado por la portavoz de la Casa Blanca. “La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma”.

Albares habló poco después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera que España había cambiado su posición. Ayer el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a criticar las acciones militares de EEUU e Israel en Irán. “No a la guerra”, dijo.