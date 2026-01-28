Se adelanta el Reloj del Fin del Mundo”

Ven más cerca fin de la Tierra
La Tierra está más cerca que nunca de la destrucción a medida que Rusia, China, EEUU y otros países se vuelven “cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas”,
La Tierra está más cerca que nunca de la destrucción a medida que Rusia, China, EEUU y otros países se vuelven “cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas”, afirmó un grupo de defensa orientado a la ciencia y adelantó su “Reloj del Fin del Mundo” a 85 segundos para la medianoche. El Boletín de los Científicos Atómicos citó riesgos de guerra nuclear, cambio climático, posible mal uso de la biotecnología y el creciente uso de inteligencia artificial sin controles adecuados al hacer el anuncio anual, que evalúa cuán cerca está la humanidad de su fin. El año pasado, el reloj avanzó a 89 segundos para la medianoche.
Desde entonces, “los entendimientos globales arduamente logrados están colapsando, acelerando una competencia de gran poder en la que el ganador se lleva todo y socavando la cooperación internacional” necesaria para reducir los riesgos existenciales, dijo el grupo.
Les preocupa la amenaza de conflictos en escalada que involucra a países con armas nucleares, citan la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán y si Irán es capaz de desarrollar armas nucleares tras los ataques del verano pasado por parte de EEUU e Israel. El grupo también destacó sequías, olas de calor e inundaciones vinculadas al calentamiento global.