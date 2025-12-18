Tras amenaza de Trump Algunos buques no van Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Algunos buques petroleros se están desviando de Venezuela después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con un "bloqueo" a las embarcaciones bajo sanción que entran o salen del país sudamericano, una marcada escalada en la campaña de presión de la Casa Blanca sobre el mandatario Nicolás Maduro.

Trump publicó el martes en redes sociales que había ordenado un "bloqueo total y absoluto de todos los buques petroleros sancionados" que entran y salen de Venezuela, una medida que amenaza con sofocar los ingresos de la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo.

No está claro exactamente a qué se refería Trump con sus amenazas. Las sanciones de Estados Unidos adoptadas durante su primer mandato hacen ilegal que los estadounidenses compren petróleo crudo de Venezuela sin un autorización del Departamento del Tesoro.

Además, se han impuesto sanciones sobre cientos de embarcaciones --parte de una enorme flotilla fantasma de buques que ha proliferado en los últimos años para transportar petróleo a nombre de Irán, Rusia, Venezuela y otros adversarios de EEUU.

Al menos 30 buques sancionados navegan cerca de Venezuela, según Windward, una compañía de inteligencia marítima que ayuda a las autoridades estadounidenses a identificar la flotilla fantasma. Algunos han comenzado a cambiar su rumbo.