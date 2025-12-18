Casos de gripe en aumento en República Dominicana: lo que debes saber

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En los últimos meses, la República Dominicana ha registrado una elevada incidencia de pacientes que acuden a hospitales y clínicas afectados por virus de la gripe o influenza, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y la población.

Ante este panorama, a continuación, te explicamos qué es la enfermedad respiratoria, síntomas, causas, factores de riesgo y cómo prevenirla:

¿Qué es la gripe y qué tipos existen?

La gripe es una infección viral que afecta la nariz, la garganta y los pulmones, órganos que forman parte del sistema respiratorio, según reseña Mayo Clinic.

Este virus se clasifica en cuatro tipos: A, B, C y D.

Los virus de la influenza tipo A y B son los únicos conocidos capaces de provocar pandemias de gripe, es decir, epidemias a escala mundial.

Las infecciones por el virus de la influenza tipo C suelen causar enfermedades leves y no se considera que provoquen epidemias en humanos. Por su parte, los virus de la influenza tipo D afectan principalmente al ganado bovino y pueden propagarse a otros animales, aunque no existe evidencia de que causen enfermedades en humanos.

Síntomas

Los virus que causan la gripe se contagian con mayor facilidad durante ciertas épocas del año en los hemisferios norte y sur. Se denominan temporadas de gripe. En América del Norte, esta temporada es entre octubre y mayo.

Los síntomas de la gripe como el dolor de garganta y la congestión o el goteo nasal son comunes. También pueden aparecer los mismos síntomas con otras enfermedades, como un resfriado. La diferencia es que el resfriado tiende a comenzar de a poco, mientras que la gripe aparece con rapidez, dos o tres días después de entrar en contacto con el virus. Y aunque un resfriado puede ser una molestia, generalmente te sientes mucho peor con la gripe.

Otros síntomas comunes incluyen los siguientes:

• Fiebre.

• Tos.

• Dolor de cabeza.

• Dolores musculares.

• Mucho cansancio.

• Escalofríos y sudoración.

En el caso de los niños, estos síntomas suelen aparecer en forma de actitudes quisquillosas o irritabilidad. Además, los niños son más propensos a sufrir dolor de oído, malestar estomacal, vómitos o diarrea junto con la gripe.

En algunos casos, las personas tienen dolor ocular, ojos acuosos o sensibilidad a la luz.

Causas

La causa de la gripe es un virus. Estos virus viajan por el aire en gotitas cuando alguien que tiene la infección tose, estornuda o habla. Puedes inhalar las gotitas de forma directa. También puedes entrar en contacto con el virus mediante un objeto, como el teclado de una computadora y, luego, transferirlo a los ojos, la nariz o la boca.

Es posible contagiar a los demás aproximadamente desde el día anterior a que aparezcan los síntomas hasta cinco a siete días después de que comiencen. Esto se llama ser contagioso. Los niños y las personas con un sistema inmunitario debilitado quizás sean contagiosos por un tiempo un poco más largo.

Los virus de la gripe cambian constantemente y a menudo aparecen nuevas cepas.

La primera infección de gripe de una persona otorga protección a largo plazo contra otras cepas parecidas. Pero las vacunas anuales están fabricadas para coincidir con las cepas del virus de la gripe con mayor probabilidad de diseminarse esa temporada. La protección que ofrecen dichas vacunas dura meses en la mayoría de las personas.

Factores de riesgo

Hay una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de contraer el virus de la gripe o de sufrir complicaciones derivadas de una infección gripal.

Mayor y menor edad

La influenza estacional tiende a tener peores resultados en niños pequeños, en particular en aquellos menores de 2 años. Los adultos mayores de 65 años también tienden a presentar peores resultados.

Condiciones de vida

Las personas que viven en centros con muchos otros residentes, como asilos de ancianos y convalecientes, tienen más probabilidad de contagiarse de gripe.

Sistema inmunitario debilitado

Un sistema inmunitario que no elimina rápidamente el virus de la gripe puede aumentar el riesgo de contraer gripe o de sufrir complicaciones derivadas de esa enfermedad. Las personas pueden tener una respuesta del sistema inmunitario debilitado desde el nacimiento, debido a una enfermedad, o debido al tratamiento de una enfermedad o a un medicamento.

Enfermedades crónicas

Las afecciones crónicas pueden aumentar el riesgo de tener complicaciones vinculadas a la gripe. Algunos ejemplos incluyen asma y otras enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas y del sistema nervioso, antecedentes médicos de accidente cerebrovascular, trastornos metabólicos, problemas en las vías respiratorias y enfermedades de los riñones, el hígado o de la sangre.

Raza o grupo étnico

En Estados Unidos, los indios americanos, los nativos de Alaska, las personas de piel negra y los latinoamericanos posiblemente tengan más riesgo de requerir hospitalización para recibir atención médica debido a la gripe.

Tratamiento con aspirina

Los jóvenes en tratamiento prolongado con aspirina corren el riesgo de desarrollar el síndrome de Reye si se infectan con el virus de la gripe.

Embarazo

Las personas que están cursando un embarazo tienen más probabilidad de presentar complicaciones a raíz de la gripe, particularmente en el segundo y tercer trimestre.

Obesidad

Las personas con un índice de masa corporal (IMC) de 40 o superior tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones por la gripe.

Cuándo debes consultar con un médico

La mayoría de las personas que contraen gripe pueden controlarla en casa y, a menudo, no necesitan acudir a un profesional de atención médica.

Si tienes síntomas de gripe y estás en riesgo de presentar complicaciones, visita de inmediato al profesional de atención médica. Comenzar a tomar medicamentos antivirales dentro de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas puede reducir el tiempo de la enfermedad y ayudar a prevenir problemas más serios.

Si tienes síntomas de gripe que indiquen una emergencia, busca de inmediato atención médica. En adultos, los síntomas que indican una emergencia pueden incluir los siguientes:

• Dificultad para respirar o falta de aliento.

• Presión o dolor en el pecho.

• Mareos constantes.

• Dificultad para despertarse o confusión.

• Deshidratación.

• Convulsiones.

• Empeoramiento de enfermedades preexistentes.

• Gran debilidad o dolores musculares intensos.

En los niños, los síntomas que indican una emergencia incluyen todos los síntomas observados en los adultos, además de los siguientes:

• Respiración acelerada o costillas que se contraen en cada inhalación.

• Labios o lecho de las uñas de color azulado o grisáceo.

• Ausencia de lágrimas al llorar y boca seca, además de la falta de deseo de orinar.

• Síntomas, como fiebre o tos, que mejoran, pero luego regresan o empeoran.

Prevención

Las vacunas anuales contra la gripe están disponibles en los Estados Unidos para personas mayores de 6 meses. Las vacunas contra la influenza estacional suelen recomendarse a todas las personas que no tengan motivos médicos para evitarlas.

Recibir la vacuna antigripal disminuye:

• El riesgo de contraer gripe. Si se administra en etapas más avanzadas del embarazo, la vacuna contra la gripe también ayuda a proteger al recién nacido de la gripe.

• El riesgo de tener enfermedades graves por la gripe y de necesitar hospitalización.

• El riesgo de morir por la gripe.

Las vacunas contra la influenza estacional para el 2025-2026 en los Estados Unidos brindan protección contra tres virus de la gripe que los investigadores esperan que sean los más comunes durante esta temporada de gripe. La vacuna está disponible en forma de inyección, de inyector a chorro y de atomizador nasal.

Puedes recibir la vacuna contra la gripe si tienes alergia al huevo.

La primera vez que los niños de entre 6 meses y 8 años reciben una vacuna contra la gripe, es posible que necesiten dos dosis, administradas con al menos cuatro semanas de diferencia. Después pueden recibir la dosis anual única de esta vacuna. Consulta con el profesional de atención médica de tu hijo.

Además, consulta con tu equipo de atención médica antes de recibir la vacuna contra la gripe si anteriormente tuviste una reacción grave a este tipo de vacuna. Las personas que han tenido el síndrome de Guillain-Barré también deben consultar con un profesional de atención médica antes de recibir la vacuna contra la gripe. Si tienes un resfriado o no te sientes bien, es probable que, aun así, puedas recibir una vacuna contra la gripe. Pero, si estás gravemente enfermo, consulta con el equipo de atención médica para ver si debes retrasar la vacunación.