Primer Ministro de Haití pide acciones inmediatas ante la ONU para enfrentar inseguridad

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Primer Ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, hizo un llamado firme a la comunidad internacional para que se adopten medidas rápidas y concretas en apoyo a la lucha contra la inseguridad en su país. La intervención tuvo lugar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el jefe de Gobierno subrayó que la restauración de la autoridad del Estado es la prioridad absoluta.

“Sin seguridad, no puede haber ni democracia ni desarrollo”, afirmó Fils-Aimé, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Raina Forbin, el consejero especial Guerly Leriche, la ministra de Planificación y Cooperación Externa, Sandra Paulemon, y el representante permanente de Haití ante la ONU, Erick Pierre.

El Primer Ministro destacó los primeros resultados obtenidos gracias a las fuerzas nacionales y a la Fuerza de Represión de los Gangs (FRG), pero insistió en la urgencia de un despliegue completo con recursos adecuados. Reiteró además la determinación del Estado de fortalecer sus capacidades de defensa respetando los derechos humanos y el Estado de derecho.

“Haïti n’a pas besoin de promesses, mais d’actions”, sentenció, instando a los socios internacionales a cumplir sus compromisos.

El Gobierno haitiano reafirmó que se mantiene plenamente movilizado para restablecer la seguridad, organizar elecciones creíbles y encaminar al país hacia la estabilidad. La declaración ante el Consejo de Seguridad busca acelerar el respaldo internacional en un momento crítico para la nación caribeña.