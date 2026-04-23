Israel y Líbano extienden alto el fuego por tres semanas pese a ataques de Hizbulá

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Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Trump anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

El republicano agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Posteriormente en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que «existe una gran posibilidad».

«Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente», agregó el republicano.

Durante la ronda de preguntas, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la mediación de Trump «hizo posible» esta extensión del alto al fuego y fue optimista sobre las perspectivas para alcanzar la paz duradera.

Israel y Líbano negocian bajo el fuego de Hizbulá

En paralelo a la reunión en Washington, el grupo chií Hizbulá anunció nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército interceptó.

La de este jueves es la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.

Hizbulá defendió sus andanadas como una «respuesta a la violación del alto el fuego de Israel», que entró en vigor el pasado viernes, por sus ataques contra el sur del país.

Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí en el Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese a este armisticio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber identificado misiles provenientes del Líbano, que activaron las alarmas antiaéreas, y que, según los israelíes fueron interceptados.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Hizbulá, aliado de Irán, entró en el conflicto como retaliación por la operación conjunta de EE.UU. e Israel sobre Teherán, lo que desencadenó una dura ofensiva de Tel Aviv contra el Líbano que ha provocado 2.294 muertos y 7.544 en siete semanas, según datos oficiales.