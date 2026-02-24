Anuncia la libertad dos mil personas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas. EFE.

El Parlamento de Venezuela anunció este lunes que un total de 2,021 personas con medidas cautelares y 177 presos se han visto beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

“Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2,021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación”, informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con “víctimas de la violencia política".

Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido “más de 3,000” solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en “algunos” tribunales del país. En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves.