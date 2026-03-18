Asesinan a Luder Quiñones, músico de la orquesta de Willy García durante presunto asalto

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El músico Luder Quiñones Echeverri, integrante de la orquesta del salsero Willy García, fue asesinado la tarde del martes 17 de marzo en un hecho violento ocurrido en Cali, Colombia.

De acuerdo con informaciones preliminares difundidas por el diario El País, el ataque se registró en el barrio Bretaña, específicamente en la calle 10 con carrera 20, donde el artista se encontraba junto a su esposa esperando un automóvil.

Según los reportes iniciales, Quiñones fue interceptado por un grupo de delincuentes que presuntamente intentaron robarle una cadena, momento en el que le dispararon en varias ocasiones. El músico recibió cinco impactos de bala en el abdomen, mientras que su pareja resultó herida en una pierna.

Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Colombia, ubicada al sur de la ciudad, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento del percusionista debido a la gravedad de sus heridas.

La identidad de la víctima fue confirmada mediante un comunicado de L&L Producciones, empresa vinculada al reconocido artista de salsa, que lamentó el deceso y expresó su solidaridad con familiares, amigos y colegas. En el documento, la productora también rechazó el crimen y solicitó a las autoridades avanzar con rapidez en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar los móviles del homicidio en un contexto que vuelve a poner en evidencia la situación de seguridad en la capital del Valle del Cauca.