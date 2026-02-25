¿Qué es Buddharoid y cómo funciona el primer buda con Inteligencia Artificial?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad de Kioto han desarrollado ‘Buddharoid’, un monje robot con inteligencia artificial capaz de ofrecer guía espiritual y asistir en rituales budistas en Japón, en respuesta al envejecimiento de la población y la escasez de religiosos.

Mientras Japón lidia con una población envejecida y una fuerza laboral en retroceso, investigadores en Kioto recurren a la inteligencia artificial para cubrir una falta poco habitual: los monjes budistas.

Científicos de la Universidad de Kioto han presentado un monje robot impulsado por IA diseñado para ofrecer guía espiritual, responder a algunas de las grandes preguntas de la vida y, potencialmente, asistir también en rituales religiosos.

El humanoide, bautizado 'Buddharoid', ha sido entrenado con una ingente cantidad de escrituras budistas, incluidos textos muy especializados, lo que le proporciona la sabiduría digital necesaria para responder a preguntas personales y filosóficas.

El proyecto está dirigido por Seiji Kumagai, del Instituto para el Futuro de la Sociedad Humana de la Universidad de Kioto. Al integrar modelos lingüísticos avanzados en un modelo humanoide disponible comercialmente, el robot puede hablar, gesticular, moverse y adoptar posturas tradicionales de oración dentro de los templos.

A diferencia de robots religiosos anteriores, como las simulaciones con IA de Jesucristo, en su mayoría preprogramadas o limitadas a sermones guionizados, el nuevo sistema está diseñado para mantener conversaciones dinámicas mientras realiza movimientos similares a los humanos.

Durante una demostración reciente en un templo de Japón, el robot, sin rostro y con túnica gris, caminó entre los asistentes y mantuvo conversaciones individuales.