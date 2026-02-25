Con diversos actos despediran restos del periodista Tony Balbuena en Bonao

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

BONAO.-Los restos del periodista Vicente Antonio Balbuena que murió ayer serán velados en la funeraria municipal de esta ciudad donde le oficiará una misa de cuerpo presente.

Balbuena murió la mañana del martes mientras recibía un tratamiento de diálisis en un centro de salud, debido a una insuficiencia renal que padecía desde hacía varios años.

Había regresado recientemente de la ciudad de Nueva York, donde residía y ejercía la profesión de comunicador.

El Colegio Dominicano de Periodistas filial Bonao informó que los restos del comunicador serán velados a partir de las ocho de3 la mañana de este jueves en la funeraria municipal.

Luego a las tres de la tarde le será oficiada una eucaristía en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima y posteriormente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Caracol.

El reconocido periodista dominicano residía en la ciudad de Paterson, desde donde reportaba para medios dominicanos sobres la cotidianidad de los dominicanos residentes en la urbe

