Banreservas anuncia cómodas condiciones de financiamiento para inversionistas colombianos

Bogotá, Colombia - El Banco de Reservas anunció en la feria Vitrina Turística ANATO 2026 que dispone de cómodas condiciones de financiamientos para inversionistas y desarrolladores colombianos que se interesen en levantar proyectos de inversión en ese sector importante de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, al hablar en la inauguración del stand dominicano en la cuadragésima quinta versión de la reconocida feria turística que se realiza en el país suramericano, del 25 al 27 de febrero.

“Para decirlo en buen cibaeño, que es la región de donde yo soy en mi país, Banreservas para los inversionistas colombianos tiene los bolsillos llenos”, manifestó el ejecutivo bancario.

Dijo que en los últimos años el turismo ha crecido grandemente porque la República Dominicana cuenta con un buen clima de inversión y seguridad jurídica, lo que garantiza la rentabilidad, gracias a la gran labor realizada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado.

Aguilera resaltó que Banreservas ha sido una palanca relevante para contribuir al éxito del turismo como motor importante de la economía nacional. También destacó su participación en FITUR 2026, donde reafirmó su liderazgo en el sector financiero dominicano, al aprobar iniciativas de inversión por más de 4,200 millones de dólares para el desarrollo de unos 30 nuevos proyectos turísticos.

La institución financiera desarrolla una amplia agenda de reuniones con inversionistas turísticos que han mostrado interés en el país para financiar sus nuevos proyectos que dinamizarán la economía local y generarán nuevas plazas de empleos.

El ejecutivo bancario destacó que el pasado año 2025, la República Dominicana alcanzó un récord de más de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y recibió a más de 11 millones de turistas que vieron al país caribeño como su destino preferido, consolidándose como el de mayor crecimiento en toda América Latina.