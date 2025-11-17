Candidatos Jara y Kast van a segunda vuelta en Chile

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el próximo 14 de diciembre tras quedar en primer y segundo lugar del conteo de votos en las elecciones generales celebradas el domingo en Chile.

Jara, de la coalición de centroizquierda oficialista Unidad por Chile, sumaba 26.76% de respaldo electoral con el 92.66% de las mesas escrutadas. Pero ese porcentaje es insuficiente para asegurarle una victoria inmediata, para la que se necesitan el 50% del total de los sufragios válidos.

Jara agradeció el apoyo de su militancia.“No dejen que el miedo congele sus corazones”, afirmó en un discurso en el centro de Santiago, mientras vertía duras críticas a Kast por “esconderse detrás de vidrios blindados”.

Asimismo destacó que “lo que ha hecho Franco Parisi no es menor”, en alusión al candidato del Partido de la Gente que estaba tercero, con 19.55% de los sufragios, y cuyo apoyo podría ser fundamental para un triunfo en el balotaje. Parisi es un economista cuyo eslogan durante la campaña fue “Chile no es facho ni comunacho”. Es la tercera vez que se postula a La Moneda.

Centenares de simpatizantes acudieron a la céntrica plaza San Francisco de Santiago para manifestar su apoyo a la comunista. “Es la mejor candidata que tenemos para enfrentar a la ultraderecha, que nunca es buena”, dijo a The Associated Press la administradora Yoselin Díaz, de 38 años. “No tengo ningún partido, pero cuando los derechos y la democracia se ponen en peligro da lo mismo el partido”.

Kast, aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, se ubicaba en tanto en segundo lugar con 24.05% de apoyo en estas elecciones marcadas por la alta polarización y la preocupación de los chilenos por la delincuencia y la inmigración irregular.

El ultraderechista dijo desde su centro de campaña, en la pudiente comuna de Las Condes, que esta primera vuelta electoral fue "un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo más relevante, lo más importante”.