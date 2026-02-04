Chavista exigen retorno de Nicolas Maduro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

Una gigantografía con la imagen de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue extendida entre la multitud chavista que se concentraba en el centro de Caracas para exigir a Estados Unidos la devolución de la pareja presidencial, luego de que fuera capturada hace un mes por tropas estadounidenses en una operación que el oficialismo califica de “secuestro".

Durante una marcha convocada en Caracas, cientos de chavistas gritaron en inglés “Bring them back” -Tráiganlos de vuelta-, una frase estampada en la gigantografía en exigencia a la devolución de Maduro y Flores. “Free Cilia; free Nicolás Maduro. Bring them back”, expresó Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito.