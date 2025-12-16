China alerta del riesgo de ideas como "nihilismo" o "individualismo" para menores en línea

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Pekín, 16 dic (EFE).- El Ministerio de Seguridad del Estado de China alertó sobre los riesgos que suponen para los menores contenidos en línea que promueven ideas como el "nihilismo histórico" o el "individualismo extremo", y pidió reforzar la educación, la supervisión de las plataformas y la represión de este tipo de mensajes.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social WeChat, el Ministerio señaló que el número de menores internautas en el país supera ya los 196 millones y que la edad de primer contacto con internet se ha reducido.

Aunque reconoce que la red "amplía horizontes" y "facilita el aprendizaje", advierte de que sus "potenciales efectos negativos" son cada vez más visibles y requieren "una elevada vigilancia".

El texto identifica varios "riesgos" a los que, según las autoridades, están expuestos los adolescentes en el entorno digital.

Entre ellos menciona contenidos que, bajo etiquetas como "conocimiento alternativo", "despertar" o "cultura minoritaria", distorsionan valores y difunden ideas como el materialismo, el "nihilismo histórico" o el "individualismo extremo".

De acuerdo con el Ministerio, estos mensajes suelen simplificar causas, fomentar la confrontación y ofrecer una "falsa sensación de pertenencia".

El comunicado asegura que existen casos documentados de jóvenes que, tras una exposición prolongada a este tipo de contenidos, han visto alterada su visión del mundo y han pasado de actitudes "positivas y trabajadoras" a posturas "negativas y de rechazo", llegando incluso a conflictos graves con su familia y la sociedad.

El Ministerio también alerta sobre discursos que glorifican la violencia o presentan la ilegalidad como algo legítimo, a menudo envueltos en una supuesta "estética de la violencia".

La cartera avisa además de los riesgos de una "erosión gradual de la identidad nacional".

Las autoridades afirman que agencias de inteligencia extranjeras y otros actores "con segundas intenciones" no especificados en el texto utilizan videojuegos, comunidades de animación y plataformas de vídeo frecuentadas por jóvenes para difundir "retórica reaccionaria", desacreditar a figuras históricas y debilitar la identificación con el Estado y la cultura nacionales mediante lo que describen como un "veneno lento".

Para hacer frente a estos riesgos, el Ministerio aboga por una acción coordinada entre familias y escuelas, una mayor responsabilidad de las plataformas mediante la mejora de los mecanismos de recomendación y control de contenidos.

El Ministerio informa periódicamente en su cuenta oficial en WeChat de casos de espionaje y ha pedido reiteradamente a la ciudadanía china que desconfíe de ofertas laborales o solicitudes de información sospechosas, especialmente provenientes de fuentes extranjeras, y que evite compartir datos confidenciales en Internet.

En 2023, la cartera pidió la movilización de toda la sociedad para "prevenir y combatir el espionaje", y anunció una serie de medidas para "reforzar la defensa nacional" contra "las actividades de inteligencia extranjeras". EFE