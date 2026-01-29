Condenan que Israel destruyera sede ONU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Berlín.- EFE

Los ministros de Asuntos Exteriores de nueve países europeos, junto a Canadá y Japón, expresaron ayer su firme condena de la demolición por parte de Israel de las instalaciones de la UNRWA, agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Jerusalén-Este.

“Nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal, España y Reino Unido condenamos firmemente las demoliciones por las autoridades israelíes de la sede de la UNRWA en Jerusalén-Este del 20 de enero de 2026”, indicaron los ministros en un comunicado conjunto.

Los jefes de la diplomacia de esos países señalaron que esas demoliciones son “un ataque sin precedentes contra una agencia de Naciones Unidas” a cargo “de un miembro de Naciones Unidas”, y pidieron al Gobierno israelí que cumpla con sus “obligaciones internacionales” y “que detenga todas las demoliciones". “Reiteramos nuestro pleno apoyo a la indispensable misión de la UNRWA de prestar servicios esenciales y asistencia humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén-Este”, señalaron los ministros, que también dieron la bienvenida al compromiso de esta agencia de la ONU para reformarse y cumplir así con los más altos estándares de “neutralidad e integridad".

Los ministros recordaron que la UNRWA “es un proveedor de servicios que presta asistencia sanitaria y educativa a millones de palestinos”, especialmente en Gaza, por lo que debe poder operar sin restricciones”, e insistieron en mostrar su preocupación por la nueva legislación israelí que prohíbe el contacto entre entidades estatales israelíes y la agencia.

Dicha legislación, de facto, “evita la presencia de la UNRWA en Israel y en Jerusalén”, subrayaron.