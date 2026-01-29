Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Delcy Rodríguez dispuesta a dialogar oposición

Rodríguez, fue reconocida este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Caracas.- EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer que está dispuesta al diálogo con el “extremismo” de su país, en una alusión a la oposición, pero no a admitir “otra agresión”, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

En la ceremonia, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que en el diálogo pueden participar “todos los que amen a Venezuela de verdad”, pero pidió a aquellos que “pretendan perpetuar el daño y la agresión” quedarse “en Washington".

“Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la república. Habrá ley y habrá justicia”, advirtió. “Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo”, declaró Rodríguez durante un acto en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la reconoció como comandante en jefe. 

