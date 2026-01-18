Donald Trump impulsa Junta de Paz para Gaza: críticas por membresía de 1.000 millones de dólares

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una Junta de Paz para revisar el cumplimiento del plan para Gaza y supervisar el Gobierno transitorio para la Franja y, potencialmente, resolver otros conflictos globales a través de un enfoque «nuevo y audaz».

Este órgano internacional, impulsado por la Casa Blanca para fiscalizar la aplicación del plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque algunas voces alertan de que pueda convertirse en un cuerpo paralelo a las Naciones Unidas para reforzar los intereses de Washington.

Composición e integrantes

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado a una Junta Ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Además, el republicano ha invitado a algunos países a que se unan al órgano como miembros fundadores.

Por ahora, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han dicho haber recibido una carta de Trump para unirse.

Otros mandatarios como el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi, el rey de Jordania, Abdallá II, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también han sido invitados.

Trump Irán

Membresía de 1.000 millones de dólares

Los países que deseen formar parte de la Junta de Paz de Trump deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía, según informaron Bloomberg y The Atlantic tras acceder a un borrador de los estatutos fundacionales.

El documento, que no especifica en qué se invertirá esta cuota, recoge que los países que formen parte del órgano tendrán un mandato de tres años, sujeto a renovación por parte del estadounidense.

Sin embargo, los que contribuyan con más de 1.000 millones de dólares a la Junta durante el primer año no estarán sujetos a este plazo trienal.

Más poder para Trump

El borrador también apunta que Trump será el presidente inaugural y que será quien aprobará qué estados miembros pueden formar parte del grupo y cuáles no.

Además, señala que las decisiones se podrán votar en conjunto, pero que el mandatario tendrá autoridad exclusiva para aprobarlas o no, según los citados medios.

Administración temporal para Gaza

El anuncio de la Junta Ejecutiva se produjo la misma semana que la Casa Blanca anunció el inicio de la fase dos del plan de paz para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) estará presidido por el ingeniero Ali Shaaz y compuesto por otros 15 miembros.

Trump avanzó que dará más detalles durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir.

El miedo a que eclipse al Consejo de Seguridad

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que el organismo «no es legal»: «Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE.UU. e Israel», declaró.

Junta de Paz

Palestinos inspeccionan sus tiendas de campaña instaladas a lo largo de la costa al oeste de Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza. EFE/EPA/Haitham Imad

Algunos países, entre ellos Israel, fuerte aliado de EE.UU., han rechazado la iniciativa por «no alinearse con sus políticas», según un comunicado del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Varios medios recogen declaraciones anónimas de otros aliados que alertan que pueda «socavar» el rol del Consejo de Seguridad, pero la mayoría apuesta por esperar con cautela a ver cómo se desarrolla.

Según The Atlantic, el primer párrafo del preámbulo de los estatutos recoge que una paz duradera requiere «un juicio pragmático, soluciones sensatas y el valor de alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado».

En el mismo apartado se subraya la necesidad de «un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz».

Hasta la fecha la Casa Blanca solo ha emitido un comunicado para anunciar los nombres de los integrantes de la Junta Ejecutiva y no respondió a EFE con más detalles sobre el órgano.