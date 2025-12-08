Un consejero electoral cita fallas comicios Honduras

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras, denunció ayer, domingo, fallos en la seguridad del sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Ochoa, en representación del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), compareció ante los medios de comunicación sin el acompañamiento de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, ni la consejera del Partido Nacional, Cossette Alejandra López, con quienes se completa el pleno del ente electoral.

Concretamente, Ochoa denunció un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema con el que se hace el escrutinio.

Al respecto, el consejero señaló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de los votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el “hash” (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente “no se había modificado".

El “hash”, según Ochoa, sirve para asegurarse de que el software del sistema de conteo no haya sido alterado. Por ello, si cambia el “hash” significa que algo en los módulos del sistema de transmisión de resultados (TREP) fue modificado, lo que puede generar dudas sobre la confiabilidad del conteo de votos.

“Las irregularidades que comparto con ustedes el día de hoy son adicionales a las que ya habían sido encontradas el día jueves y cada día vamos encontrando nuevas”, enfatizó Ochoa a los periodistas en la sede del CNE en Tegucigalpa.

De hecho, Ochoa explicó que la comprobación del tiempo de operación de los sistemas de transmisión mostró que muchos llevaban “menos de seis días” en operación, y “algunos, incluso, menos de cinco minutos".

El escrutinio de las elecciones se detuvo el viernes con unos resultados preliminares del CNE con el 88.02 % de las actas escrutadas. Hasta ese momento en el primer lugar figuraba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, con 1,132,321 votos (40.19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1,112,570 votos (39.49 %).