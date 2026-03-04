¿Qué se considera para decir que existe una guerra mundial?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán llega este miércoles a su quinto día consecutivo.

Más de 1.000 personas han muerto desde que comenzó la ofensiva israelí y estadounidense el pasado sábado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés).

De este lado del mundo, en Occidente, decenas de personas se preguntan si ya existe una Tercera Guerra Mundial.

Sin embargo, el periódico Hoy recogió algunas puntualizaciones de expertos para saber, primero, cuándo se considera que una lucha armada a escala pasa a ser guerra mundial.

Expertos entienden que no existen condiciones para que el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán se denomine guerra mundial.

El concepto guerra mundial es utilizado para nombrar a conflictos bélicos en el que participan todos o la mayoría de las principales naciones del mundo, según la definición de la Enciclopedia Britannica (una plataforma de conocimiento).

El primer registro conocido donde se hace mención al término “guerra mundial” fue utilizado en 1848.

Mariano Aguirre, investigador del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales (Cidob), dijo: “No. Estamos ante un conflicto regional muy serio y muy grave que puede escalar mucho más con implicaciones tecnológicas, militares, humanitarias, comerciales…que puede vincularse con otros conflictos, como la guerra de Ucrania, pero no es una guerra mundial desde el punto de vista clásico que conocemos, que implicó a grandes potencias. En este caso, hay una sola grande potencia, que es Estados Unidos, y una gran potencia fuerte que es Israel, pero no están implicadas militarmente ni China ni Rusia”, explicó.

Dijo que, por el momento no es una guerra que pueda ampliarse regionalmente, como en América Latina o en países asiáticos o africanos, por ejemplo.

"A nivel de Estados implicados creo que no sería correcto calificarlo como una guerra mundial", consideró.

De su lado, Luciano Zaccara, analista político del Medio Oriente, coincidió con Aguirre: "Es Estados Unidos bombardeando a otro país y nadie ha ayudado".

"Desde ese punto de vista no es una guerra mundial. Lo que creo es que las implicaciones sí son globales”, advirtió, al hacer referencia al posible aumento de los precios de los combustibles y otros productos de los mercados internacionales.

“Eso no es una guerra, simplemente son resultados de la implicación”, señaló. Subrayó que “todas las economías están tan imbricadas que algo que pase en la otra parte del mundo está teniendo efecto y es algo que va a seguir”.

Le puede interesar: Pedro Sánchez recupera el 'No a la guerra' y mantendrá su postura pese a amenazas de Donald Trump

Al conversar con DW Actualidad, los expertos dijeron que “cualquier cosa pudiera ocurrir” sobre las posibilidades de que otras grandes potencias se involucren, aunque en el caso de China y Rusia no tienen intereses de implicarse en una guerra; en el caso ruso, por su “desgaste económico”.

Respecto a China, esa potencia tiene otra razón: seguir manteniendo las relaciones comerciales con Israel e Irán. Del mismo modo, por otros factores, descartaron que el gigante asiático se involucre en el conflicto.