Conflicto en Medio Oriente dispara precios del petróleo: ¿cómo afectará a la economía de RD?

El conflicto bélico desatado entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene importantes repercusiones económicas en los mercados energéticos internacionales, incluyendo a la República Dominicana, según advirtieron este lunes economistas dominicanos.

Entre las voces que se han pronunciado figura el catedrático Apolinar Veloz, quien señaló como efecto inmediato de la disputa el encarecimiento de la importación de gas licuado de petróleo (GLP).

“Esta nueva crisis hizo que los precios se dispararan casi un 50 % este lunes, después de que Catar se viera obligado a detener la producción tras ataques procedentes de Irán… Los precios del petróleo subieron alrededor de un 9 %, hasta los 79.41 dólares por barril, incluyendo el West Texas Intermediate (WTI), de donde el país adquiere el petróleo, debido a una interrupción casi total de los envíos a través del Estrecho de Hormuz. Los precios del gas en Asia también se dispararon, mientras que el aumento en Estados Unidos fue más limitado debido a la producción nacional”, manifestó el economista.

Veloz señaló que esto puede perturbar la recuperación de la economía mundial y evidentemente afectar el desempeño de la economía dominicana, a través del costo del transporte, así como una parte de la generación eléctrica que utiliza GLP y, en general, los costos de producción de las firmas domésticas que utilizan ese servicio eléctrico.

“Este aumento del GLP afectará, sin duda, la inflación, afectando fundamentalmente a los grupos de consumidores más vulnerables”, afirmó.

Entretanto, el economista Antonio Ciriaco agregó: “La República Dominicana tiene un consumo diario de petróleo que sobrepasa los 148,388 barriles diarios, y eso es obvio que hace de la República Dominicana uno de los principales importadores del Caribe. Pero además también estos incrementos en los precios internacionales tienen impacto en nuestras importaciones”.

Asimismo, Ciriaco indicó que por cada dólar que se incrementa el precio internacional del petróleo se generan repercusiones directas en la factura petrolera, provocando que la del país caribeño aumente en casi 77 millones de dólares.

“Entonces, tomando en consideración esos parámetros, es obvio que estos incrementos en los precios internacionales del petróleo, el cual está rondando los 67 dólares, y en el presupuesto nacional del año 2026, en el panorama macroeconómico, se asumen precios de 47 dólares, es decir, muy bajos. Eso tiene una significación importante, porque si se mantiene el escalamiento de precios a nivel internacional, el impacto de la factura petrolera en la República Dominicana implicaría un incremento diario de casi 4 millones de dólares en la factura petrolera”, detalló.

Otros efectos

De su lado, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez Núñez, destacó que cuando suben los precios del GLP se producen varios efectos adversos para la economía: se generan presiones sobre el tipo de cambio, aumentan las presiones fiscales sobre el Gobierno —que suele subsidiar para evitar alzas en los precios de los combustibles y en la tarifa eléctrica— y, además, se reduce el ritmo de crecimiento económico.

“Aunque no importemos de esos países, tanto petróleo como gas es un commodity internacional. Por tanto, sea quien sea que lo venda, lo va a vender al precio internacional y esos precios puede que suban”, pronunció Jiménez Núñez.