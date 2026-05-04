Cuba reacciona contra EEUU por nuevas sanciones

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LA HABANA. AP

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las sanciones impuestas el viernes por el gobierno de Estados Unidos contra la isla –y quienes se atrevan a comerciar con ella-- y se preguntó hasta cuando el mundo seguirá tolerando los castigos colectivos que consideró abusivos por parte de la administración norteamericana.

El discurso del mandatario publicado por medios de prensa oficiales ayer se produjo el sábado, en un encuentro con grupos de solidaridad con la isla y llegó un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

“Esta política no solo busca un ‘cambio de régimen’, sino también constituye un acto de desestabilización regional forzando a la comunidad internacional a una elección imposible entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos”, dijo Díaz-Canel.

“Sencillamente… desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva es un caso de injerencia directa y unilateral por parte de Estados Unidos”, indicó el mandatario isleño.

“Es un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica, utilizando una ley doméstica (de Estados Unidos) para dictar las políticas de otras naciones en detrimento del multilateralismo”.

Díaz-Canel llamó a los gobiernos del mundo a no tolerar este “abuso” al que comparó con los cometidos en Palestina o Líbano. Ambos gobiernos reconocieron que han mantenido conversaciones, pero no se ofrecieron detalles.

Cuba y Estados Unidos enfrentan su peor momento en décadas, luego de que Trump impusiera un cerco energético a la isla presionando un cambio en su modelo político y explícitamente informando que busca asfixiar a la economía de la isla y eventualmente tomarla incluso mediante la fuerza. Esta orden ejecutiva fue firmada el viernes.