Cumbre Mundial de Gobiernos 2026: así se desarrolla la agenda de Luis Abinader en Dubái

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. - La República Dominicana impulsa su proyección internacional, consolida su posicionamiento como referente regional en materia económica y reafirma su compromiso con la innovación con la participación del presidente Luis Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), uno de los principales espacios globales para el análisis, diseño y discusión de políticas públicas orientadas al futuro de las naciones.

La presencia del mandatario dominicano en este escenario de alto nivel refleja el posicionamiento del país como una economía estable, confiable y abierta a la innovación, así como su interés en integrarse activamente a los debates globales sobre transformación económica, sostenibilidad y modernización del Estado.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien forma parte de la comitiva dominicana que encabeza el presidente Abinader, destacó que la presencia de la República Dominicana en este escenario internacional pone de manifiesto los avances logrados en materia de estabilidad macroeconómica, atracción de inversiones y fortalecimiento institucional, así como la voluntad del Estado de adoptar soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía.

El evento se celebra desde este martes hasta el próximo jueves 5 del presente mes bajo el lema: "Dando forma al futuro de los gobiernos".

Durante su agenda, la representación del país que también la integran los ministros de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Prodominicana), Biviana Riveiro, intervendrá en espacios de alto nivel donde se abordan temas clave como la transformación económica, la innovación en las finanzas públicas, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Además, se sostendrán reuniones bilaterales con lideres de diferentes países para seguir fortaleciendo las relaciones económicas, comerciales y de desarrollo tecnológico del país.

A lo largo de 13 años, la Cumbre Mundial de Gobiernos reúne anualmente a líderes mundiales, presidentes, ministros y otros actores responsables de la toma de decisiones, organismos internacionales y expertos de distintos sectores, convirtiéndose en una plataforma estratégica para el intercambio de ideas, la creación de alianzas y el diseño de políticas públicas con visión de largo plazo.

La cumbre se realiza bajo el liderazgo de su alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, primer ministro y gobernador de Dubái.

Con su participación en la edición 2026, el país reafirma su apuesta por el diálogo global, la cooperación estratégica y la innovación como pilares fundamentales para seguir construyendo una economía resiliente, competitiva e inclusiva, alineada con los desafíos y oportunidades del futuro.