En busca de soluciones
Luis Abinader llega a Dubái para la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026: ¿Qué hará?
Durante la cumbre, el presidente Abinader se unirá a otros líderes mundiales para debatir temas relacionados con la prosperidad económica y las oportunidades emergentes, además de sostener encuentros bilaterales con presidentes suramericanos y representantes de la comunidad dominicana.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EUA), para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), un foro que reúne a cientos de gobernantes de distintos países del mundo, así como a empresarios e inversionistas, y que se celebrará del 3 al 5 de febrero bajo el lema “Dando forma al futuro de los gobiernos”.
La participación del presidente Abinader en este foro de alto nivel reafirma el compromiso de la República Dominicana con el diálogo multilateral, la modernización del Estado, la atracción de inversiones y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.
A su llegada, el mandatario dominicano fue recibido por Su Excelencia Huda Al Hashimi, ministra del Gobierno de los EAU y de Gabinete para Asuntos Estratégicos y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.
Acompañan al presidente Abinader los ministros de Hacienda, Magin Diaz, de Administración Pública, Sigmund Freund y de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard Noelia Shephard y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán.
La Cumbre Mundial de Gobiernos es un evento anual de alto nivel que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, funcionarios, expertos y representantes del sector privado, con el objetivo de debatir sobre el futuro, la innovación tecnológica, las políticas públicas y la sostenibilidad. Desde su creación en 2013, se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas entre líderes de opinión y formuladores de políticas.
El evento busca forjar soluciones a los desafíos globales venideros, con énfasis en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional.
La Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, a través de sus eventos, diálogos y otras iniciativas, se enfoca en aprovechar la innovación y la tecnología para abordar los desafíos universales que enfrenta la humanidad.